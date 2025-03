šport

Po izenačeni tekmi poraz Rika

3.3.2025 | 07:50 | STA; M. K.

Ribnica - Rokometaši Rika Ribnice so v 21. krogu lige NLB izgubili proti Gorenju Velenju s 27:28 (12:13).

Foto: FB RK Riko Ribnica

* Športni center, gledalcev 220, sodnika: Dejan in Igor Ivančič.

* Riko Ribnica: Braunović, Dobaj, Žabić 1, Radivojević, Pogorelec, Planinšek 1, Mihelič 3, Klun 4, Žagar 4, Stefanović 2, Begić Zbačnik 1, Skol, Begić 4, Cimerman 2, Kasumović 1, Knavs 4 (1).

* Gorenje Velenje: Skok, Sandič, Taletović, Velić 4, Pipp 6, Matanović, Maričić, Pajk, Drobež, Poklar 7 (1), Tatar, Blagotinšek 5, Slatinek Jovičič 3, Jankovskij 3.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 1 (1), Gorenje Velenje 1 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 4, Gorenje Velenje 8 minut.

* Rdeči karton: Kasumović (30.).

Velenjčani so v Ribnici prišli do zmage, za katero so se morali pošteno potruditi. Tekma je bila bolj ali manj ves čas enakovredna, za malenkost pa so bili uspešnejši igralci Gorenja, ki so na četrtem mestu lestvice, Ribničani so sedmi.

Ekipi sta odigrali izenačen prvi polčas, v katerem je razlika znašala največ dva zadetka. V korist domačih je bilo to pri 6:4, pri gostih pa 13:11. Na glavni odmor so Velenjčani nesli zgolj gol prednosti, tako da je bilo še vse odprto.

V drugem polčasu domači sicer niso več mogli računati na Tarika Kasumovića, ki sta mu sodnika pokazala rdeč karton že po izteku časa v prvem polčasu, potem ko je pri strelu z devetih metrov vrgel žogo v glavo enemu od gostov v živem zidu.

Kljub temu so Ribničani kmalu spet prešli v vodstvo, a le za kratek čas. Gorenje je namreč naredilo delni izid 4:0 in pobegnilo za tri zadetke v 40. minuti. A to ni zlomilo odpora Ribnice, ki se je prav tako hitro spet vrnila v igro.

Ekipi sta bili ena ob drugi vse do konca, vendarle pa so imeli rahlo prednost Velenjčani, ki so zmago potrdili z golom Urbana Pippa v 60. minuti, ko so spet pobegnili za dva gola. Prednosti gostiteljem ni uspelo izničiti.

Pri domačih so štirje igralci dosegli po štiri gole, pri gostih pa sta izstopala Tine Poklar s sedmimi in Pipp s šestimi goli.

IZJAVI PO TEKMI:

Kristjan Klun, rokometaš RD Riko Ribnica: "Začeli smo suvereno v obrambi in tekoče v napadu, nato pa se nam je po poškodbi Planinška zgodil padec v igri. Med polčasom smo se dogovorili, da bomo igrali za Nejca in poskušali iztržiti vsaj točko. Drugi polčas smo nadaljevali odlično z dobro obrambo, vendar s kakšno tehnično napako preveč v napadu. Na koncu nam je malo zmanjkalo in menim, da smo si zaslužili vsaj točko. Navijačem hvala za odlično vzdušje."

Matevž Skok, rokometaš RK Gorenje Velenje: "Čestitam soigralcem za borbo, požrtvovalnost in discipline. Ob vseh poškodbah, ki nas pestijo v tem trenutku smo zdržali pritisk. Naredilo smo nekaj napak, na koncu pa vseeno prišli do pomembne zmage v boju za 4. Mesto, Domači rokometaši so tako kot vedno nudili dober odpor in čestitke tudi njim za borbeno in pošteno igro.˝

Ribničani bodo v zadnjem krogu rednega dela v petek gostovali pri Urbanscapu iz Škofje Loke.

* Izidi, 21. krog:

- petek, 28. februar:

Misteral Krško - Krka 25:31 (8:17)

LL Grosist Slovan - Koper 35:19 (13:13)

Slovenj Gradec - Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 26:24 (10:14)

- sobota, 1. marec:

Jeruzalem Ormož - Urbanscape Loka 31:25 (16:12)

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 32:32 (14:16)

- nedelja, 2. marec:

Riko Ribnica - Gorenje Velenje 27:28 (12:13)

- lestvica:

1. LL Grosist Slovan 21 17 1 3 635:555 35

2. Celje Pivovarna Laško 21 16 3 2 658:576 35

3. Trimo Trebnje 21 15 3 3 635:547 33

4. Gorenje Velenje 21 13 1 7 604:559 27

5. Krka 21 12 2 7 595:550 26

6. Slovenj Gradec 21 9 2 10 560:588 20

7. Riko Ribnica 21 8 3 10 609:612 19

8. Urbanscape Loka 21 6 5 10 547:559 17

9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 21 5 4 12 549:580 14

10. Jeruzalem Ormož 21 6 1 14 585:645 13

11. Misteral Krško 21 5 0 16 556:636 10

12. Koper 21 1 1 19 527:643 3

