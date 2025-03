šport

Krka do pomembne zmage

3.3.2025 | 07:30 | M. Š.; M. K.

V 14. krogu 1. SNTL za moške je Murexin v gosteh s 4:3 premagal ŠD SU in se je z zmago učvrstil na drugem mestu. Novomeška Krka je bila v boju za obstanek prav tako v gosteh s 4:2 boljša od Savinje KPM, medtem ko je Maribor v boju za četrto mesto in s tem v končnico državnega prvenstva doma s 4:2 ugnal Fužinar Inter Diskont. Savinja Plasard je doma s 4:1 premagala Mengeš. Kajuh-Slovan je bil prost.

Aljaž Šmaljcelj, Janez Jedlovčnik in Denis Pintar (Foto: NTK Krka)

ŠD SU

Dve posamični zmagi Uroša Slatinška, ki je bil z Jožkom Omerzelom uspešen še v dvojicah, nista bili dovolj, da bi ŠD SU vknjižil dve točki in se na prvenstveni lestvici na drugem mestu izenačil s Pucončani. Gostje so do pomembne zmage prišli zahvaljujoč dvema zmagama Damjana Zelka ter po eni Tomaža Pelcarja in Gregorja Zafoštnika, ki so bili boljši od Omerzela in Marka Gazvode.

KRKA

Krka, ki se krčevito bori za obstanek v ligi, je v Lučah presenetila domačo Savinjo KPM, ki teh skrbi že nekaj časa nima več. Z dvema zmagama se je izkazal mladi Janez Jedlovčnik, ki je bil boljši tako od Jake Golavška kot od Matica Čoparja. Eno je h končnemu uspehu dodal Aljaž Šmaljcelj, ki je bil z Denisom Pintarjem uspešen tudi v dvojicah. Za Savinjčane sta zmagala Golavšek in Rosc.

Aljaž Šmaljcelj: »Izjemno pomembna zmaga in dober začetek odločilnih zadnjih treh tekem. Vsi trije smo igrali dobro, a rad bi poudaril dve Jedlovčnikovi zmagi. Kljub moji nekoliko slabši igri sta Jedlovčnik in Pintar odlično odigrala in srečanje smo dobili z lepim rezultatom, ki je delo nas vseh treh. V soboto, 8. marca, pa nas čaka nova pomembna tekma v domači dvorani proti ekipi NTD Kajuh Slovan. Navijači – ne pozabite na 17. uro, ko se začne tekma.«

Jernej Jedlovčnik, predsednik kluba: »Pravzaprav je naš kapetan Aljaž Šmaljcelj povedal vse, kar je potrebno. Naj dodam, da so fantje v Lučah pred še dvema odločilnima tekmama pokazali, da so v dobro formi. Navzlic temu vabim naše dobre navijače, da se tudi to soboto udeležijo pomembne tekme in pomagajo do nove zmage.«

Izidi v 1. SNTL moški

14. krog: ŠD SU – Murexin 3:4, Maribor – Fužinar Inter Diskont 4:2, Savinja KPM – Krka 2:4, Savinja Plasard – Mengeš , Kajuh-Slovan.

Vrstni red: 1. Savinja Plasard 24 (48:6) - tekma manj, 2. Murexin 20 (42:16) – tekma manj, 3. ŠD SU 16 (41:27), 4. Maribor 16 (41:33), 5. Fužinar Inter Diskont 12 (37:30) – tekma manj, 6. Savinja KPM 10 (27:40) – tekma manj, 7. Kajuh-Slovan 4 (21:43) – tekma manj, 8. Krka 4 (15:47), 9. Mengeš 4 (19:49).

‹ nazaj