dolenjska

Pomagala jim je cvičkova princesa

3.3.2025 | 10:00 | L. Markelj

Foto: M. Kirar

Škocjan - Škocjanski vinogradniki so ponosni, da sredi Škocjana uspeva potomka trte z Lenta, ki so jo posadili pred dvanajstimi leti, rodi pa od tretjega leta starosti. Seveda brez prave rezi ni nič in letos je bila ta še posebej slovesna.

Včeraj so jo opravili po občnem zboru, ki so se ga udeležili tudi škocjanski župan Jože Kapler, predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak, predsednik zveze VINIS Blaž Zagmaister in cvičkova princesa Blažka Ilovar.

Po rezu trte potomke z Lenta so nazdravili (od leve proti desni): Ivan Tramte, Blažka Ilivar, Franci Matko in Roman Kermc.

Prav slednja je pomagala domačim vinogradnikom, takega dela je vajena tudi iz domačega vinograda. Sicer za slavno trto lepo skrbita dva skrbnika, ki se je vsako leto izmenjujeta: lani je bil to Roman Kermc, letos bo spet Ivan Tramte. Na dobro letino sta po opravljeni rezi nazdravila skupaj s princeso Blažko ter predsednikom DV Škocjan Francijem Matkom. Slednji upa, da se njihovi potomki z Lenta pišejo boljši časi in se bo brajda kmalu šibila od grozdja, saj je bila kar nekaj let žrtev nepridipravov.

Na občnem zboru DV Škocjan (od leve proti desni): Blaž Zagmaister, Jože Kapler, Blažka Ilovar, Franci Matko in Miran Jurak

Sicer pa škocjanski vinogradniki vedo, da dobro delo v vinogradu in kleti za čim boljšo vinsko kapljico zahteva tudi redno izobraževanje in tako jim je na letošnjem občnem zboru o označevanju vin po novi zakonodaji predavala Ivanka Badovinac, specialistka za vinarstvo na KGZ Novo mesto.

Po vseh opravljenih dolžnostih so se zbrani seveda še radi zamudili in poklepetali ob kozarčku vina, za dobro voljo pa sta skrbela harmonikarja Janez Lekše in sin Jurij.

‹ nazaj