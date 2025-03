posavje

FOTO: Kostanjeviška povorka privabila množico

3.3.2025 | 08:10 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviška Šelmarija je pred sredinem pogrebom kurenta doživela včeraj vrhunec s povorko, ki jo je pripravil Prforcenhaus.

Predsednik Prforcenhausa s prvo damo, ki bo danes na občnem zboru Prforcenhausa zaključil enoletni mandat.

Množica obiskovalcev je lahko pozdravila številne maske s kostanjeviškega območja in iz soseščine in tudi z nekaterih drugih koncev Slovenije. Domačini so tudi letos vozila kostanjeviškega krapa, pred gledalci je zaživel Otok metuljev, od danes mnogi poznajo Malenški arboretum, Vodeniški hipiji so bili bolj hipijevski kot tisti izpred desetletij. Igrale so godbe Loče, Kostanjevica na Krki, Šentjernej, Šmarješke Toplice in Novo mesto, iz Novega mesta so prispele tudi mažorete. Predstavili so se tudi tudi Koranti iz Markovcev in Koliščarji z Ljubljanskega barja s kopijo najstarejšega kolesa, na katerega so naredili še voz.

Otok metuljev

Kostanj je trden

Na slavnostnem odru je bilo zbrano vodstvo Prforcenhausa s predsednikom, kanonikom, očetom Šelme in guvernerjem Banke Prforcenhaus. Guverner je povedal, da je ta banka izdala letos že 35. serijo kostanja, se pravi kostanjeviškega denarja, s katerim se v teh dneh lahko v tem mestu plačuje. Kostanj je bil leta 1991 vreden eno pivo, tako je tudi danes, kar po guvernerjevih besedah dokazuje trdnost valute.

Kostanjeviška godba

Kanonik Prforcanhausa je bral litanije, zbrane je nagovoril kostanjeviški župan Robert Zagorc.

V čast Šelmariji so na kostanjeviški občini izobesili zastavo Prforcenhausa, župan pa je očetu Šelme izročil ključ občine, ki mu ga bo oče Šelme vrnil v sredo ob pogrebu Kurenta.

Pogled s slavnostnega odra

V lepem vremenu je dogodek privabil veliko obiskovalcev, tako da je kmalu zmanjkalo parkirnega bližnjega prostora ob vseh mestnih vpadnicah.

