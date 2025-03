novice

Irena Yebuah Tiran: Najpomembnejša je družina

3.3.2025 | 07:00

Gostja 2. epizode podkasta Dolenjski list je mednarodno uveljavljena mezzosopranistka, Novomeščanka Irena Yebuah Tiran. Na odru navdušuje kot pevka in igralka, prenaša znanje in izkušnje na mlade talente, blesti tudi v tekaških copatih in je pretekla že več maratonov. Tudi dobrodelnost ji ni tuja. Vedno poudarja, kako veliko ji pomeni družina in ne skriva ponosa nad tem, da je po očetu Afričanka, po mami Slovenka. In zanimivo, da si je dom ustvarila ravno v Družinski vasi.

V pogovoru s Sabino Gosenca je razkrila marsikaj zanimivega o svojem življenju, delu in načrtih, ki bodo popestrili letošnje leto.

Vabljeni k ogledu!

🆕 Nove epizode so na sporedu vsak drugi ponedeljek ob 7. uri zjutraj, dostopne so na:

▶ YouTube kanalu Dolenjskega lista,

🌐 spletni strani Dolenjskega lista,

📲 družbenih omrežjih Dolenjskega lista.

V drugem podkastu Dolenjskega lista si iz oči oči stojita Sabina Gosenca in Irena Yebuah Tiran.

‹ nazaj