šport

Izjemna Krka po podaljšku klonila proti Partizanu s 77:79

2.3.2025 | 22:00 | STA; D.S.

Novo mesto - Košarkarji Krke so v 21. krogu lige Aba doma izgubili proti Partizanu s 77:79 (21:11, 42:30, 56:49, 67:67).

Foto: FB KK Krka

Krka je prikazala borbeno predstavo, vmes tudi visoko vodila, a na koncu izgubila še petič zapored v ligi Aba in 17. v letošnji sezoni regionalnega tekmovanja. S štirimi zmagami Novomeščani ostajajo na 14. mestu. Partizan je vpisal osmo zaporedno zmago, z izkupičkom zmag in porazov 19-2 pa je z Budućnostjo izenačen na prvem mestu lestvice.

Novomeščani so bili tisti, ki so prvi danes prevzeli pobudo na dvoboju. Ob koncu prve četrtine so si varovanci Dejana Jakare priigrali lepo prednost desetih točk (21:11).

Tudi po prvem odmoru košarkarji Krke niso popuščali in povišali prednost že na +18 (39:21). Dvomestno prednost so domačini zadržali ob odhodu v slačilnico, tudi ob pomoči slabega meta z razdalje Partizana, gostje so zadeli le eno trojko iz 11 poskusov v prvem polčasu.

A po glavnem odmoru se je tudi Krki met nekoliko ustavil, gostje so zaigrali bolje in se približali na vsega tri točke zaostanka sredi tretje četrtine. Novomeščani so zatem nekoliko strnili vrste in v sklepno četrtino odnesli sedem točk prednosti.

V zadnji četrtini pa je bila četa Željka Obradovića bolj zbrana, se znova približala, nato pa slabih šest minut pred koncem tudi povedla z 59:58. Do konca je sledil izenačen obračun, ekipi sta si prednost nekajkrat izmenjali. Jan Špan je minuto pred koncem zadel pomembno trojko za 67:65, Carlik Jones pa je tekmo popeljal v podaljške.

V podaljšku je nekoliko bolje kazalo gostom, Špan pa je nato z novo trojko 40 sekund pred koncem izid poravnal na 77:77. Odločilne proste mete je za Partizan šest sekund pred koncem unovčil Jones, v zadnjem napadu pa je bil neuspešen Jakob Čebašek.

Tayler Persons je pri Krki vpisal dvojni dvojček z 22 točkami in desetimi podajami, 13 točk je dodal Miha Cerkvenik, 11 pa Špan. Pri Partizanu je bil najbolj učinkovit Jones s 17 točkami in osmimi podajami, Duane Washington je pomagal s 16, Aleksej Pokuševski pa s 14 točkami.

Košarkarji Krke bodo naslednjo tekmo v ligi Aba odigrali že v četrtek, ko bodo gostovali v Zadru.

* ŠD Leona Štuklja: gledalcev 1500, sodniki: Javor, Mustapić in Kruljac.

* Krka: Robinson 3 (1:2), Persons 22 (4:4), Jurković 6 (1:2), Špan 11, Cerkvenik 13 (4:6), Bursać 6, Skeens 8 (4:5), Smrekar 2 (0:1), Čebašek 6.

* Partizan: Davies 10 (4:4), Lundberg 8 (2:3), Jones 17 (3:4), Washington 16, Koprivica 2, Pokuševski 14, Brown 6, Mike 6 (2:2).

* Prosti meti: Krka 14:20, Partizan 11:15.

* Met za tri točke: Krka 11:33 (Špan 3, Persons 2, Bursać 2, Čebašek 2, Jurković, Cerkvenik), Partizan 6:24 (Washington 4, Pokuševski 2).

* Osebne napake: Krka 20, Partizan 25.

* Pet osebnih: Mike (43.).

‹ nazaj