Prva nedelja v muzeju: Srčeve pletenice in papirnate rože

2.3.2025 | 20:35 | D. S.

Brežice - V Posavskem muzeju Brežice so danes, na prvo nedeljo v marcu, pripravili druženje z neprecenljivimi nosilkami nesnovne kulturne dediščine: Društvom kmetic Brežice, Društvom kmetic Krško, Društvom kmetic Sevnica – Aktivom kmečkih žena Tržišče, Društvom kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki in Društvom kmetic Ajda iz Bistrice ob Sotli. Pridružile so se jim tudi rokodelke - izdelovalke papirnatih rož iz kulturnih društev KD Svoboda Brestanica, KD Leskovec pri Krškem, KD Anton Aškerc Koprivnica in rokodelko Brigito Heberle iz Brežic.

Srčeve pletenice. (Foto: vse Posavski muzej Brežice)

S sklepom Ministrstva za kulturo sta bila 10. julija 2024 evidentirana dva nosilca enote nesnovne kulturne dediščine, in sicer Društvo kmetic Brežice in Pekarna Grosuplje, ter s tem oba vpisana v Register nesnovne kulturne dediščine v enoti Priprava pletenic. Slovenski etnografski muzej je kot koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine nato oddal predlog za vpis nove enote na Ministrstvo za kulturo, pri pobudi za vpis predloga pa je sodeloval tudi Posavski muzej Brežice. Tako je svoje mesto v enoti Priprava pletenic lansko jesen našla tudi posavska ženitovanjska pletenica iz Artič.

Pletenice so kruhi slavnosti, testo zanje je večinoma narejeno iz bele moke, z dodatkom kvasa, soli, jajc in mleka. Spletene so iz različnega števila kit. Po besedah etnologinje Stanke Glogovič izdelovanje pletenice v obliki srca v Posavju živi že vsaj od druge polovice 19. stoletja. Med najbolj znanimi je prav ženitovanjska pletenica iz Artič, ki je v obliki srca, spodnji del je narejen iz mlečnega testa, zgornje okrasje pa iz zmesi moke, beljaka in vode. Simbolika okrasja (poročna prstana, par ptičkov, nageljni idr.) je izrazito ženitovanjska, ročno je izdelan tudi papirnat okrasni prtič, celoten izdelek pa dodatno okrašen z vejicami domačega asparagusa.

V spomin na posavsko mojstrico srčeve pletenice Marjanco Dobnikar (1929–2018) so na tokratnem srečanju predvajali tudi dvanajstminutni dokumentarni film o njej. Ob pletenicah so predstavili še izdelavo papirnatih rož v Posavju. Gre za veščino oblikovanja različnih vrst papirja v predmete, ki posnemajo naravno podobo rož in rastlinja in se uporabljajo ob različnih priložnostih.

Papirnate rože.

Z razstavo srčevih pletenic in papirnatih rož so želeli predvsem poudariti izjemen pomen nesnovne dediščine Posavja, tako za muzejske delavce in lokalno skupnost kot za posameznike in širše občinstvo.

