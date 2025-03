posavje

Nikoli ni prepozno za pasjo šolo, a najbolje je čim prej

2.3.2025 | 16:00 | D. Stanković

Sevnica - Kinološko društvo Posavje, ki domuje v Sevnici, letos praznuje deset let uradnega delovanja. Ob tej priložnosti so člani društva v soboto dopoldne na vadišču ob Savi pripravili dan odprtih vrat, na katerem so obiskovalce in njihove štirinožne prijatelje seznanili s kinološkimi disciplinami, ki jih učijo v njihovi pasji šoli, od osnov poslušnosti in socializacije do 'rally obedienca', 'agilityja' in drugih.

Na dnevu odprtih vrat Kinološkega društva Posavje so obiskovalci s svojiimi štirinožnimi prijatelji spoznavali različne kinološke discipline. (Foto: D. S.)

Marsikdo je priložnost izkoristil za druženje s kinološkimi prijatelji pa tudi za igro ali učenje pravilne pasje komunikacije svojega štirinožnega prijatelja. Prihodnji konec tedna sledi še slavnostni občni zbor društva.

»Ljudi, ki so morda danes prvič prišli k nam, smo seznanili z osnovami socializacije in obnašanja psa, jim dali kakšen nasvet, da jih pripravimo na simbiozo oziroma sobivanje s psom. V prvi vrsti moramo najprej naučiti lastnika, kako ravnati s psom,« je dejal predsednik društva in inštruktor Nikolaj Zorec, ki je bil tudi eden od ustanoviteljev društva.

Kinološko društvo Posavje je nastalo pred desetletjem, potem ko se je pojavilo vse več potreb po tovrstni organiziranosti, saj med Krškim, Trbovljami, Celjem in Trebnjim ni bilo nobenega kinološkega društva. Danes združuje okoli 90 članov, Zorec pa ga vodi od leta 2017, ko je predsedovanje prevzel od priznanega kinološkega strokovnjaka in mednarodnega sodnika Antona Esa. Z vzgojo in šolanjem psov se ukvarja tudi službeno, saj je že od leta 2011 načelnik Policijske postaje vodnikov službenih psov v Celju.

Predsednik društva Nikolaj Zorec z labradorko Becky.

Kot je poudaril, je v prvi vrsti lastnik psa tisti, ki se mora naučiti, kako pravilno ravnati s psom. »Vsi pravijo, češ, da psa damo v šolo. Toda mi najprej delamo z ljudmi in učimo njih. Je pa potrebno ves čas vaditi, trenirati, kajti hitro potem kaj pozabiš,« je dejal. Zorec ob tem poudarja, da moramo začeti psa vzgajati takoj, ko kosmatinec pride v hišo. A najprej, kot pravi, se morajo člani družine dogovoriti, da bodo s psom ravnali vsi na enak način. »Želeno vedenje nagrajujemo, neželeno ignoriramo,« poudarja. Če gre za morebitno agresijo, pa je potrebno psu jasno dati vedeti, da to ni primerno vedenje.

Dveletna rjava labradorka Čoki je uspešno preskočila oviro.

In kdaj je najprimernejši čas, da psa pripeljemo v šolo? »Čim prej, tem bolje, nikoli pa ni prepozno,« odvrne Zorec. »Z leti, ko pes že oblikuje neko samopodobo na podlagi svojih izkušenj, je vse težje to spreminjati. Seveda je še vedno mogoče, a je za to potrebnega mnogo več časa in truda. Zato je bolje psa čim prej naučiti poslušnosti in pravilnega vedenja, kot pa kasneje nepravilno vedenje popravljati. Pomembno je, da vse počnemo počasi, skozi igro, da pes z veseljem nekaj naredi, ne pa pod prisilo. Prvi dve leti je tako s psom potrebno redno delati. Dvakrat na dan po petnajst minut je čisto dovolj,« še pravi Zorec.

