FOTO: Več tisoč pohodnikov pod geslom Jurčič za en dan

2.3.2025 | 11:00 | D. S.

Ivančna Gorica - Dobra volja, pustne maske in pozitivne spodbude so odgnale deževno vreme in blatne razmere na tradicionalni Jurčičevi poti prvo soboto v marcu. Tokrat že 31. Pohod po Jurčičevi poti, ki povezuje Višnjo Goro in Muljavo, rojstni kraj pisatelja Josipa Jurčiča, velja za nekakšno otvoritev pohodniške sezone, zato se ga vsako leto udeleži veliko ljubiteljev narave, slovenske knjige in kulturne dediščine.

Pohod po Jurčičevi poti velja za otvoritev pohodniške sezone. (Foto: vse Občina Ivančna Gorica)

Letošnji pohod je potekal pod geslom »Jurčič za en dan«, udeleženci pa so kljub nekoliko zahtevnejšim razmeram s koraki prepletali zgodbe preteklosti in sedanjosti. Poseben čar je letošnjemu pohodu dodala pustna sobota, zato so se številni pohodniki na razmočeno pot podali v pustnih maskah pisatelja Jurčiča in ostalih Jurčičevih literarnih junakov. Že na startu, v starem mestnem jedru Višnje Gore, so bili pri Hiši kranjske čebele deležni medenega zajtrka lokalnih čebelarjev ČD Stična. Gostoljubje domačinov, turističnih, gasilskih in drugih domačih društev pa jih je spremljalo vso pot.

Letošnji pohod je potekal pod geslom Jurčič za en dan.

Po dobrih treh urah prijetne in razgibane poti so pohodniki prispeli do Jurčičeve domačije na Muljavi, kjer jih čakalo zaključno dogajanje. Ogledali so si lahko pisateljevo rojstno hišo, prisluhnili pripovedovanju Jurčičevih zgodb, sodelovali v Jurčičevem knjižnem kvizu ivanške knjižnice ter se družili z Jurčičevimi junaki. Poskrbljeno je bilo tudi za kulturni program in bogato stojnično ponudbo domače in umetnostne obrti.

Na zaključni slovesnosti je pohodnike pričakal slavnostni govornik, priljubljeni župnik Martin Golob, ki je v nagovoru poudaril pomen Jurčičeve literarne zapuščine. Udeležence pohoda je v nagovoru pozval, naj kot Krjavelj v sebi najdejo pogum ter drznost in naj beseda o ljubezni vedno nagovori. »Naj bodo pohodniki upanja, naj presekajo mencavost in ponosno stopajo naprej«, je dodal Golob. Ob zaključku je obiskovalce na Jurčičevi domačiji še pozval, naj bodo ponosni Slovenci, naj berejo slovensko literaturo in se učijo lepih Jurčičevih vrednot. Na odru se mu je pridružil tudi domačin Lojze Grčman, ki je, kot Josip Jurčič nekoč, danes urednik, novinar in avtor trenutno ene najbolj prodajanih knjig z naslovom »Na spletni prižnici - Misli in spodbude Martina Goloba«.

Mnogi pohodniki so se na pot podali pustni soboti primerno.

V imenu organizatorjev je župan Dušan Strnad v nagovoru izrazil ponos, da pohod ostaja priljubljen dogodek, ki povezuje pohodnike vseh generacij. Poudaril je, da je letošnjo 12 kilometrov dolgo pot, ki so jo nekateri podaljšali še do Krke z ogledom Krške jame, prehodilo med 3500 in 4000 pohodnikov. Kljub slabi vremenski napovedi je pohod znova dokazal svojo priljubljenost. V nadaljevanju se je župan zahvalil vsem prostovoljcem, društvom in organizacijam, ki so sodelovali pri organizaciji pohoda. Skupaj z Alešem Erjavcem, predsednikom Planinskega društva Polž, ki je skrbnik Jurčičeve poti, sta pohodnike povabila na snidenje na prihodnjem, 32. pohodu.

Pot je bila mestom precej razmočena, kar pa ni odgnalo dobre volje pohodnikov.

Bogat kulturni utrip so popestrili lokalni glasbeni ustvarjalci: Godba Stična, mlada solistka Gaja Adamič, gledališčniki KD Josipa Jurčiča Muljava, instrumentalna skupina Propertea ter dramsko-recitacijska skupina in Mladinski pevski zbor Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, medena kraljica, čebela Višnja, Pevci ljudskih pesmi Studenček in člani Društva prijateljev konj Višnja Gora. Za veselo pustno rajanje pa so v nadaljevanju poskrbeli člani glasbene skupine Polkaholiki.

