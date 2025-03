kultura

O ženski pisavi in avtorstvu

2.3.2025 | 12:30 | M. Ž.

Novo mesto - Kolektiv Pozabljena polovica Novo mesto, v katerega so vključene nevladne in javne organizacije ter posameznice in posamezniki, tudi ob letošnjem skorajšnjem 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, prireja več dogodkov. Prvi, pogovorni večer, ki je bil na zadnji februarski dan, je v Galerijo Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine privabil lepo število predvsem obiskovalk.

Z leve Klavdija Kotar, Jožica Jožef Beg, Katja Mihurko in Alojzija Zupan Sosič (Foto: M. Ž.)

»Če s pešpotjo Pozabljena polovica želimo nekako oslikati izjemne posameznice, ki so soustvarjale našo zgodovino na prelomu 19. in 20. stoletja, želimo s pogovornimi večeri nekako predstaviti širši javnosti izjemne posameznice sodobnega sveta,« je izpostavila Klavdija Kotar, vodja novomeške območne enote JSKD, ki je tudi vodila večer. Gostje so bile zanimive slovenske raziskovalke s področja literature, ženske pisave, ženskega avtorstva - prof. dr. Katja Mihurko, dramaturginja in literarna zgodovinarka, prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, literarna zgodovinarka in teoretičarka, in dr. Jožica Jožef Beg, profesorica slovenskega jezika in avtorica učbenikov.

Beseda je tekla o tem, kako so našo zgodovino zaznamovale književnice, o vplivih formiranja literarnega kanona in vključitvi književnic v literarne preglede in učbenike, o literarnem branju, literarni interpretaciji in nenazadnje tudi o literarni ekologiji. Ta govori, da če umanjka ena zvrst, kot na primer poezija, bo to nedvomno vplivalo tudi na drugi dve – prozo in dramatiko, zato je še kako pomembno, da se tiska in bere vse.

Ob zaključku so zbrani prisluhnili močno sporočilni poeziji Novomeščanke Eve Šubic, finalistke Fastivala mlade literature Urška 2024.

Obiskovalci so med drugim lahko spoznavali tudi zanimive, a žal premalo poznane ženske avtorice in njihove dosežke, pa tudi njihove osebne zgodbe, ki se nam razkrivajo skozi danes objavljene zasebne korespondence. Govorile so tudi o (ne)pomenu branja leposlovja, namreč kdor ne bere, ni v nobeni prednosti pred tistim, ki ne zna brati.

Zanimiv večer je s svojo poezijo, ki nosi močno sporočilo, zaokrožila Novomeščanka Eva Šubic, finalistka Festivala mlade literature Urška 2024, sicer študentka medicine v Mariboru.

Še sprehodi, pogovorni večer in vožnja s splavom

Omenjeni kolektiv pripravlja v petek, 7. marca, več vodenj po poti Pozabljena polovica Novega mesta za zaključene skupine osnovnih in srednjih šol. Na sam praznik, 8. marec, vabijo na poseben dogodek, poimenovan Čopiči in vino na Rudolfovem splavu, ki se bo začel ob 14. uri. Med vožnjo po reki Krki bo na splavu med drugim potekala tudi slikarska delavnica.

Galerija Kocka je bila polna.

Praznični dan bodo sklenili z drugim pogovornim večerom z naslovom Poklicanost in poslanstvo, ki bo ob 17. uri v Art caffe v Kulturnem centru Janeza Trdine. Gostje, ki bodo delile pomenljive zgodbe, so svojo celotno delovno dobo opravljale delo kot porodna babica, negovalka v domu starejših občanov, kuharica v šolski kuhinji, poštna delavka in pomočnica vzgojiteljice v vrtcu.

Tradicionalen sprehod za splošno javnost po poti Pozabljene polovice Novega mesta ob dnevu žena bo v nedeljo, 9. marca, ob 14. uri, zbirno mesto bo pred rotovžem. Med sprehodom po mestnem središču bodo udeleženci spoznali izjemne življenjske zgodbe in poklicne dosežke 13 posameznic iz novomeške zgodovine. V primeru slabega vremena bo dogodek prestavljen.

