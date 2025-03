šport

Novomeški odbojkarji v gosteh klonili proti Calcitu

2.3.2025 | 08:30 | D. S.

Kamnik - Odbojkarji Krke so v včerajšnji tekmi 8. kroga modre skupine Sportklub prve odbojkarske lige morali priznati premoč Kamničanom. Razpoložena ekipa Calcita je v svoji dvorani slavila v treh nizih. Do nje so prišli predvsem po zaslugi Jurija Omana, ki je bil z 18 točkami prvo ime tekme. V dresu Krke je bil z 9 točkami najučinkovitejši Martin Kosmina, 7 jih je dodal Luka Lindič.

Odbojkarji Krke so morali priznati premoč Kamničanom.

V prvem nizu je domača ekipa z asom Julia Gomeza Galveza prva prišla do treh točk prednosti (10:7), vendar je Toni Travnik izid že na deseti točki izenačil. Po napaki v domači ekipi so Novomeščani po daljšem času spet vodili (12:11). Do 18. točke sta se ekipi nato menjavali v vodstvu, na servis Jureta Okrogliča pa so Kamničani prišli do štirih točk prednosti (22:18). Prednost štirih točk so domači odbojkarji ohranili do konca niza, ki se je končal z napako gostov.

Tudi v drugem nizu so Kamničani bolje servirali, ob tem pa ohranili tudi visoko raven svojega sprejema. Z asom Maja Nanuta so povedli z 8:5, po bloku Jureta Okrogliča pa z 12:6. Novomeščani so se z asom Danijela Koncilje domači ekipi še približali na štiri točke zaostanka (8:12), a je bilo po napadu Okrogliča spet plus šest za Calcit Volley (15:9), ki prednosti ni več izpustil iz rok.

Tretji niz so domači odbojkarji začeli z Urbanom Blaževičem na mestu podajalca, ki je v igro vstopil že ob koncu drugega niza. Prav na njegov servis so Kamničani z blokom Omana povedli s 4:1. Z novim blokom, tokrat Vida Suhadolnika, je bilo že 7:2 za domačo ekipo. Z asom Koncilje so Novomeščani prišli na tri točke zaostanka (7:10), vendar so po točki Omana Kamničani prišli že do šestih točk prednosti (16:10). Domači odbojkarji so do konca ohranili prednost.

Krka bo prihodnjo soboto ob 19. uri v domači dvorani Marof gostila ekipo i-Vent iz Maribora.

*Calcit Volley - Krka

3:0 (21, 17, 19)

*Športna dvorana Kamnik, gledalcev 150

*Sodnika: Atanasov, Milojević.

*Calcit Volley: Karadža Pevc (L), Podobnik 1, Nanut 11, Lazar 4, Sladič 1, Suhadolnik 5, Bošnjak, Okroglič 10, Oman 18, Blaževič, Gomez Galvez 2, Pavlović. Trener: Gašper Ribič.

*Krka: M. Travnik (L), Medved, Erpič 2, Mikulass 1, Kosmina 9, M. Bregar 5, Verdinek (L), T. Travnik 6, Glamočanin 3, Koncilja 4, Vidmar, Lindič 7, P. Bregar. Trener: Tomislav Mišin.

