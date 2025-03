družabno

Spomin na Blaža Taseva

2.3.2025 | 14:30 | Tekst: Renata Mikec, foto: Marko Klinc

Pokojni podjetnik Blažo Tasev, ki je dolga leta uspešno vodil podjetje Tabakum, je imel rad kulturo in bil velik dobrotnik. Tokrat so se ga spomnili na prireditvi ob kulturnem prazniku. Druženje z naslovom Reminiscence na biografski roman avtorja Janeza Pezlja Deček z riževih polj je vodil Jernej Jedlovčnik, gostje pa so bili intervjuvanci v knjigi.

Za darovalcem leta, nagrajencem MO Novo mesto, dolgoletnim članom Lions kluba in človekom odprtih rok so danes ob uspešnem podjetju ostali spomini in knjiga o makedonskem dečku, ki je svoje sanje uresničeval v Sloveniji. Lani je minilo 50 let, odkar je svojo dejavnost začel v najeti akumulatorski delavnici. Blaževa žena Irena Marija Tasev je bila takrat prva direktorica, njun sin Goce pa po Blaževi smrti leta 2020 nadaljuje njegovo zgodbo, polno odločitev in preobratov, vzponov in padcev, solz in sreče.

Na prijetnem večeru je menedžer Vlado Bahč poudaril, da Blažo nikoli ni zidal gradov v oblakih, garal je in udejanjal sanje. Podjetnik Velimir Begič je razmišljal o vlogi »čefurjev« v slovenski družbi, brez katerih ne bi bila tako uspešna. Zdravko in Zvone Novak ter Tone Vesel, Blaževi dobri prijatelji iz obrtniške mladosti, pa so spregovorili o takrat negotovih obrtniških časih in o velikem prijateljstvu, ki sta ga zaznamovali medsebojna pomoč in podpora. Vsak zase so spisali uspešno zgodbo v podjetjih, ki so danes v rokah njihovih naslednikov. Na fotografiji sta Blaževa žena Irena in sin Goce s partnerico Laro.

