Remi Trima s Celjem, posavsko-dolenjski obračun Novomeščanom

1.3.2025 | 23:00 | I. Vidmar

Novo mesto - Predzadnji krog rednega dela prvenstva v 1. državni rokometni ligi je prinesel kar nekaj zanimivih tekem, največ pozornosti pa je veljalo mokronoškemu obračunu med do pred tem vodilnim Celjem Pivovarno Laško in trebanjskim Trimom, ki je neposredno odločala o prvem oziroma prvih treh mestih po rednem delu prvenstva.

Novomeščani so v Krškem prišli do sorazmerno lahke zmage. (Foto: Simon Krnc)

Srečanje v Mokronogu, kjer igrajo Trebanjci zaradi obnove domače dvorane, se je končalo z remijem, s čimer bo prvo mesto po rednem delu prvenstva pripadlo ljubljanskemu Slovanu, ki ima sicer enako število točk kot Celje, vendar je razmerje medsebojnih srečanj v prid Ljubljančanom. V primeru zmage bi se prvega mesta najverjetneje veselili Celjani, v primeru poraza pa bi bili Celjani tretji in Trimo drugi, saj v zadnjem krogu vsa tri moštva, ki se borijo za vrh, čakajo precej slabši nasprotniki in presenečenj ne gre pričakovati.

Celjani so tekmo v Mokronogu začeli bolje in v 11. minuti po zadetku Tadeja Mazeja vodili s štirimi zadetki prednosti., že pet minut pozneje pa je bil izid že izenačen na 10:10. Tudi nadaljevanje srečanja je bilo polno preobratov, saj so Celjani hitro spet povedli za štiri in na odmor odšli z dvema zadetkoma prednosti. Do polovice drugega polčasa je bilo srečanje izenačeno, Trebanjci so sicer povedli za tri, a jim Celjani niso dovolili priti do izdatnejše prednosti. Dobro minuto pred koncem srečanja je bil izid izenačen (31:31), ko je Trebanjce v vodstvo popeljal Mirko Latković po golu s sedemmetrovke, 12 sekund pred koncem pa je izid izenačil Andraž Makuc.

Trimo Trebnje : Celje Pivovarna Laško 32:32 (14:16);

Trimo Trebnje: Lesjak, Herceg, Višček 1, Didovič, Jurečič 1, Latković 5 (5), Soršak 6, Baznik 1, Kotar 3, Miklavec 3, Šiško 2, Grmšek 3, Grbić 2, Cingesar 2, Nešić 3, Krešić.

Celje Pivovarna Laško: Kozina, Gaberšek, Perić 4 (1), Marguč 2, Mazej 3, Bognar 5, Belej, Antonijević, Gregorič, Onufriienko 4, Milićević 4, Malović, Makuc 7, Hurtado Vergara 2, Mlakar 1, Rakita.

Krčani in Novomeščani so tekmo 21. kroga v Krškem odigrali že v petek, po pričakovanju pa je tekmo dobilo moštvo Krke. Novomeščani so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme. Do sredine polčasa je bila tekma dokaj enakovredna, po njihovem vodstvu z 8:7 pa so do odhoda na veliki odmor naredili delni izid 9:1 in povedli s 17:8. Zasedba iz Novega mesta v drugem polčasu ni popustila, Misteral Krško je imela vselej pod nadzorom, največ pa je vodila za deset golov (20:10, 23:13)

Misteral Krško : Krka 25:31 (8:17)

Misteral Krško: Krbavčić, Zupančič, Sredanović, Colner 1, Pintar, Hočevar 1, Sikošek Pelko 1, Novak, Čulk 3 (1), Starc, Ferenčak 2 (1), Šiško, Stevović 7, Jankovskij 4 (1), Dosedla 5, Dragan 1.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Emeršič 1, Avsec 1, Cirar, Gliha 1, Ščuka, Vukić 11 (5), Stanojević 6, Rašo 1, Nikolić, Lavrič, Kukman 2, Ćirović 8, Matko, Derganc.

Rokometaši Sviša so prav tako na parket stopili že v petek in s 24:26 izgubili v Slovenj Gradcu. Ribničani se bodo z Gorenjem pomerili jutri.

lestvica: 1. LL Grosist Slovan 21 17 1 3 635:555 35 2. Celje Pivovarna Laško 21 16 3 2 658:576 35 3. Trimo Trebnje 21 15 3 3 635:547 33 4. Krka 21 12 2 7 595:550 26 5. Gorenje Velenje 20 12 1 7 576:532 25 6. Slovenj Gradec 21 9 2 10 560:588 20 7. Riko Ribnica 20 8 3 9 582:584 19 8. Urbanscape Loka 21 6 5 10 547:559 17 9. Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 21 5 4 12 549:580 14 10. Jeruzalem Ormož 21 6 1 14 585:645 13 11. Misteral Krško 21 5 0 16 556:636 10 12. Koper 21 1 1 19 527:643 3

