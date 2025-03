dolenjska

Tožilstvo vložilo obtožnico zoper Dušana Smodeja

1.3.2025 | 19:45 | D. S.

Ljubljana / Novo mesto - Po poročanju današnjega Dnevnika je ljubljansko tožilstvo po zaključeni sodni preiskavi zaradi dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, kaznivega dejanja omogočanja uživanja ali uporabe prepovedanih drog in hude telesne poškodbe na Okrožno sodišče v Ljubljani vložilo obtožnico zoper organizatorja umetniških dogodkov, Novomeščana Dušana Smodeja.

Dušan Smodej. (Foto: arhiv; M24)

Afera Fotopub se je začela na podlagi anonimnih pričevanj na instagramu avgusta 2022. Na dan so prišli očitki, da naj bi sam ali skupaj z drugimi na različnih »umetniških« zabavah mlade ženske proti njihovi volji omamljal z drogo GHB in se nad njimi tudi spolno ter fizično izživljal. Prav tako je bil govor o tem, da Smodejevo novomeško društvo za sodobno kulturo Fotopub sodelavcem ni plačevalo opravljenega dela, poroča Dnevnik.

Policisti opravili več kot 80 razgovorov

Policija naj bi preiskavo v večjem delu zaključila že oktobra 2022. Opravili naj bi več kot 80 razgovorov, nekatere osebe pa s policijo niso želele sodelovati. Podatke so zbirali tudi v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi, pregledali oziroma preverili pa so več kot 5000 objav in zapisov na spletu. Zoper Smodeja so po poročanju Dnevnika vložili štiri ovadbe, dve v povezavi s spolno nedotakljivostjo ter po eno zaradi omogočanja uživanja prepovedanih drog in povzročitve hudih poškodb. Oškodovani sta bili dve osebi.

Ljubljansko tožilstvo je januarja 2023 na okrožno sodišče zoper Smodeja vložilo zahtevo za sodno preiskavo. Sodišče je preiskavo uvedlo 29. maja 2023, zaključilo pa sredi lanskega leta. Medtem je policija konec leta 2023 vložila še eno kazensko ovadbo zaradi goljufije.

Smodej ne daje izjav

Dušan Smodej je kmalu po izbruhu afere vse očitke zanikal, kasneje pa za STA dejal, da do zaključka postopka izjav ne bo dajal.

Kljub preiskavam je v vmesnem času deloval v mednarodnem okolju. Bil je kurator razstav v Parizu in Bologni ter sokurator v Milanu, lani spomladi pa so ga na beneškem forumu za kuratorje sodobne umetnosti uvrstili celo med govorce ter med trojico finalistov za prvič razpisano nagrado mladim umetnostnim kritikom. Ko so do organizatorjev prišle informacije o njem ter slovenska protestna peticija s 388 podpisi strokovnjakov s področja umetnosti, so ga s seznama finalistov takoj umaknili, odpovedali njegov govor ter se tudi uradno opravičili.

