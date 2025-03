dolenjska

Šeme tudi z Glavnega trga pregnale dež in mraz

1.3.2025 | 15:45 | I. Vidmar

Novo mesto - Vremenska napoved novomeškemu pa še kateremu drugemu pustnemu sprevodu ni bila naklonjena, a očitno pust deluje, pustne šeme so zimo pregnale. Če temu, kar doživljamo zadnja leta, sploh še lahko rečemo zima.

Zmagovalca sta bila Francl in Micka. (Foto: I. V.)

Kot je zdaj že tradicija, so pustni sprevod na Glavni trg z Loke po Župančičevem sprehajališču in Pugljevi ulici pripeljale novomeške mažoretke, plešoč v ritmu zvokov mestne godbe, našemljene v gradbene delavce, ki so v mestnem jedru spet polno zaposleni, če ne drugje, pa pri obnovi Narodnega doma, kjer so pustne zabave organizirali že pred več kot sto leti.

Cvetober novomeške maškarade.

Čeprav se soncu še ni uspelo prebiti skozi ne ravno goste oblake, je bilo vzdušje na trgu veselo, k čemur so nedvomno pripomogli tudi brezplačni krofi za vse maškare, ki so jih dobili tudi nenašemljeni obiskovalci, saj so jih novomeški peki očitno za vsak primer nacvrli precej več, kot je bilo pustnih šem.

Mestna godba je bila tokrat delavsko razpoložena.

Za naj masko letošnjega novomeškega "karnevala" sta bila izbrana Francl in Micka pri Večerji, drugi je bil Transformer in tretje Sonce, razglasili pa so tudi četrtouvrščene, Tita z Jovanko in pionirko s Titovo štafeto, ki so marsikaterega starejšega obiskovalca vrnili v mlada leta, ko smo na te stvari gledali drugače, kot gleda nanje danes večina. Za najboljšo družinsko masko je bila razglašena Kekčeva družina, za najboljšo skupinsko masko pa Mačke.

Brezplačnih krofov je bilo dovolj za vse.

Kot se za pustni čas spodobi, so tudi na Glavnem trgu pomembno vlogo odigrali krofi. Razglasili so tudi najboljšo pekovko krofov. Nič novega se ni zgodilo. Tako kot lani, je tudi letos najboljše krofe nacvrla Janja Lapuh.

Najboljše krofe je tudi letos nacvrla Janja Lapuh.

Strokovna komisija je ocenjevala krofe po zunanji podobi, sredici, vonju in okusu, zmagovalna kombinacija pa so bile lokalne sestavine, se pravi domača jajca, moka in mleko. Le olje, sladkor in sol so bili menda bolj industrijski, saj na Dolenjskem teh stvari ne pridelujemo. Menda so poskušali domačo sol pridelati Butalci, a so tam, kjer so jo posejali, zrasle same koprive.

