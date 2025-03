posavje

Odprtje razstave Baročni kipi v novi preobleki

1.3.2025 | 18:10 | D. S.

V Posavskem muzeju Brežice so odprli zanimivo razstavo z naslovom Baročni kipi v novi preobleki, ki predstavlja restavrirane kipe in zakulisje konservatorsko-restavratorskih posegov na osmih lesenih polikromiranih skulpturah. Izvedli so jih na Oddelku za restavratorstvo Akademije za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) Univerze v Ljubljani v študijskih letih od 2016 do 2024.

Posavski muzej Brežice je pooblaščen za celovito varovanje in predstavljanje snovne in nesnovne dediščine območja, pri čemer sodeluje tudi z drugimi ustanovami in posamezniki v regiji in širše. Še posebej je pomembno sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, kot je ALUO, kjer že vrsto let pod skrbnim mentorstvom študentje oddelka za restavratorstvo konservirajo in restavrirajo manjše lesene plastike iz umetnostnozgodovinske in etnološke zbirke brežiškega muzeja.

V Posavskem muzeju Brežice so sodelovanje prvič predstavili 16. marca 2017 na razstavi Lesena plastika od depoja do razstave, tokrat pa je na ogled nova razstava. »Pri konservatorsko-restavratorski obravnavi tovrstnih umetnin je v preteklosti veljalo pravilo, ki je pogosto še danes, da naj poseg umetnini povrne 'prvotno podobo in sijaj'. Sodobne smernice pa poudarjajo, da umetnini ne dajejo vrednost le prvotni, ampak vsi materiali, ki so bili naneseni na umetnine,« pojasnjujejo v muzeju.

Na razstavi predstavljajo osem lesenih plastik, ki so jih pod mentorstvom izr. prof. Miladi Makuc Semion in doc. mag. Martine Vuga konservirali-restavrirali študentje oddelka za konservatorstvo-restavratorstvo. Kipci baročnega značaja predstavljajo tri evangeliste, dva svetnika, dva Putta na voluti in Vstalega Kristusa ter so del muzejske umetnostnozgodovinske zbirke, ki predstavlja sakralno dediščino Posavja.

Razstavo so postavili sodelavci PMB Nives Slemenšek, Rok Verstovšek Tanšek in Andrejka Vabič Nose, grafični del je oblikovala Darja Malarič, besedilo in prezentacijo pa je pripravila mag. Martina Vuga iz ALUO.

‹ nazaj