gospodarstvo

Podjetje Marumi s svojo dejavnostjio v Kočevju prekomerno onesnažuje zrak

1.3.2025 | 17:00 | STA

Kočevje - Meritve izpustov v zrak, ki jih je na podlagi odločbe inšpektorata za okolje moralo izvesti podjetje Marumi s kočevske Trate, so pokazale, da je podjetje s svojo dejavnostjo prekomeren onesnaževalec. Po navedbah direktorja Marka Kosa prekomerne izpuste povzroča eden od treh ventilatorjev, kar pa bodo uredili z namestitvijo filtra.

Zvočni zid ob tovarni Marumi (Foto: arhiv; Preiskovalno.si)

Podjetje je z izdelavo lesnih sekancev v kočevski industrijski coni LIK začelo poleti 2023, a je proizvodnja kmalu začela motiti okoliške prebivalce. Ti so se združili v civilno iniciativo Borci za Trato in že dlje časa opozarjajo na hrup in prah, ki prihajata iz obrata. V zvezi s tem so podali tudi več prijav na Inšpektorat RS za okolje in energijo.

Na inšpektoratu so prvi inšpekcijski nadzor v obratu opravili septembra 2023.

Glede hrupa je inšpektorat podjetju februarja lani naložil izvedbo meritev za napravo za proizvodnjo peletov in za skladišče za lesno biomaso. Meritve so pokazale, da hrup presega mejne vrednosti v večernem in nočnem času, ne pa tudi v dnevnem. Inšpektorat je zato podjetju odredil, da mora hrup zmanjšati na dovoljeno mejo, kar je podjetje tudi naredilo.

Glede izpustov v zrak je inšpektorat maja lani podjetju naročil izvedbo meritev izpustov, ki jih povzroča linija za proizvodnjo peletov v stanju največje zmogljivosti obratovanja. Podjetje bi moralo odločbo izpolniti do septembra lani, česar pa ni naredilo. Zato mu je inšpektorat izdal sklep o dovolitvi izvršbe in določil nov rok za izpolnitev obveznosti, to je do novembra 2024. Ker tudi tega roka podjetje ni upoštevalo, mu je inšpektorat izrekel 10.000 evrov kazni. Določil je tudi nov rok, do katerega je treba izvesti meritve, to je do sredine februarja letos.

Kot so za STA povedali na inšpektoratu, je podjetje do omenjenega roka zdaj vendarle zagotovilo meritve emisij snovi v zrak in s tem izpolnilo obveznosti iz inšpekcijske odločbe. Iz poročila o opravljenih meritvah sicer izhaja, da mlin za mletje sekancev povzroča čezmerno obremenitev okolja z emisijami prahu v zrak, so navedli.

Na inšpektoratu bodo zato nadaljevali z inšpekcijskim postopkom in ukrepali v skladu s pooblastili. Izrečeni bodo ukrepi za odpravo virov čezmejnega obremenjevanja okolja, pravijo.

Po besedah enega od dveh lastnikov in direktorjev podjetja Marka Kosa (drugi lastnik in direktor je nekdanji šentrupertski župan Rupert Gole) so meritve pokazale, da so emisije v zrak presežene na enem od treh ventilatorjev (gre za ventilator, ki sekance vleče v sušilnico). Zadevo bodo rešili tako, da bodo namestili filter. Trenutno sicer čakajo odločbo inšpektorata, iz katere bo razvidno, do kdaj morajo to narediti. »Odločbo bomo spoštovali,« je napovedal za STA.

