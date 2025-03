družabno

Rebeka ga obožuje

1.3.2025 | 19:10 | Tekst: Renata Mikec, foto: osebni arhiv

Vsestransko Rebeko Dremelj pozna vsak, saj je nekdanja mis Slovenije in pevka, že nekaj časa pa tudi igralka v odlični predstavi Jamska ženska, dejavna na različnih področjih. Precej manj znan pa je njen brat David, ki je nedavno praznoval abrahama. Očitno je tudi on uspešen, saj na njegovem profilu na Linkedinu piše, da je vodja prodaje in franšiznih trgovin v podjetju Adidas Group na Balkanu.

David je Rebeko kot mlajšo sestrico vedno čuval, podpiral in ji vselej pomagal na začetni poti njene kariere. Tudi sicer je družina Dremelj zelo povezana, zato je razumljivo, da je Rebeka bratu javno čestitala, ob tem pa hudomušno pripisala: »Danes ima že vsak smrkavec 50 let! Vesela sem, da je vesolje mene izbralo za tvojo mlajšo sestro.« S fotografije je razvidno, da sta zelo povezana, očitno pa imata oba tudi zelo dobre gene. Čeprav imata močno osebnost, se kdaj pa kdaj še oba zjokata. David je solze sreče potočil, ko mu je oboževani Primož Roglič pripravil rojstnodnevno presenečenje.

