Magnifico navdušuje Španijo

1.3.2025 | 13:30 | Tekst: Renata Mikec, foto: osebni arhiv

Skladba Madrugadas je španska različica nosilne skladbe Pukni zoro iz filmske uspešnice Montevideo, se vidimo srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića. Poseben pečat je pesmi dodala izjemna Luz Casal (na fotografiji), sicer dobitnica grammyja, ki je s svojo interpretacijo pesmi vdihnila edinstveno razsežnost.

Španska pevka je svetovno prepoznavnost dosegla z izvedbo skladbe Agustína Lare Piensa en mí, vključene v film Pedra Almodovarja Visoke pete. Preden je Luz začela sodelovati z Magnificom, ga je poznala po skladbi Hir aj kam, hir aj go, zatem pa za njegovi skladbi Pukni zoro in Pastirče mlado napisala špansko besedilo. Na nedavnem Magnificovem koncertu v Cankarjevem domu je bila simpatična Luz Casal njegova gostja in med njima je bilo čutiti posebno energijo. Njuno sodelovanje je rodilo glasbo, ki združuje različne glasbene tradicije, med njimi pa briše meje.

