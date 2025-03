novice

Novomeščani slavili v Krškem, rokometaši Ivančne Gorice izgubili

1.3.2025 | 08:30 | M. Ž.

Krško, Slovenj Gradec - Enaindvajseti krog Lige NLB so zmagovito odprli rokometaši MRK Krka, RD LL Grosist Slovan in RK Slovenj Gradec ter si tako zagotovili dobro izhodišče pred zadnjim krogom rednega dela.

Krkaši so brez težav premagali Krčane in skočili na četrto mesto. (Foto: Simon Krnc)

Rokometaši novomeške Krka so v 21. krogU Lige NLB v Krškem zanesljivo prišli do zmage (25:31). Osrednja tekma kroga pa bo na sporedu danes, 1. marca, ko se bosta pomerila RK Trimo Trebnje in RK Celje Pivovarna Laško.

Zasedba iz dolenjske prestolnice je v Posavju osvojila načrtovani točki in se po nepopolnem predzadnjem krogu rednega dela prebila na četrto mesto. Pred njo so Celje Pivovarna Laško, LL Grosist Slovan in Trimo Trebnje, za njo pa je z eno točko zaostanka ekipa iz Velenja, ki bo v nedeljo gostovala v Ribnici. Rokometaši iz Krškega ostajajo na predzadnje mestu v 12-članski ligi NLB.

Novomeščani so temelje za zmago postavili že v prvi polovici tekme. Do sredine polčasa je bila tekma dokaj enakovredna, po njihovem vodstvu z 8:7 pa so do odhoda na veliki odmor naredili delni izid 9:1 in povedli s 17:8.

Zasedba iz Novega mesta v drugem polčasu ni popustila, Misteral Krško je imela vselej pod nadzorom, največ pa je vodila za deset golov (20:10, 23:13), so dogajanje na parketu povzeli v Rokometni zvezi Slovenije

V gostujoči ekipi sta bila najbolj učinkovita Vojislav Vukić z 11 in Nik Ćirović z osmimi goli, izkazal pa se je tudi vratar Luka Stanojlović, ki je zbral 16 obramb. V domači je Balša Stevović dosegel sedem, Matic Dosedla pa pet zadetkov.

Novomeščani bodo v zadnjem krogu rednega dela gostili Jeruzalem Ormož, ekipa iz Krškega pa bo gostovala v Celju. Obe tekmi bosta 7. marca.

Po tekmi je Vojislav Vukić, MRK Krka, povedal: »Čestital bi ekipi Krškega za dobro igro. Kljub temu da so tekmo odigrali oslabljeni, so pokazali karakter in borbenost. Mislim, da smo bili danes boljši, saj smo vodili skoraj celotno tekmo. Zahvalil bi se vsem navijačem, ki so nas prišli podpret, ter domačinom za dobro vzdušje.«

Domen Sikošek Pelko, RK Misteral Krško: »Po takšni tekmi je težko najti pozitivne stvari. Spet smo imeli preveč zgrešenih strelov, kar nas je v prvem polčasu pripeljalo do zaostanka sedmih zadetkov. Med odmorom smo se dogovorili, da poskusimo preobrniti potek tekme. Delno nam je to uspelo, vendar smo znova zapravili preveč priložnosti, kar je na koncu odločilo tekmo v korist Krke.«

* Športna dvorana, gledalcev 268, sodnika: Humek in Škvarč.

* Misteral Krško: Krbavčić, Zupančič, Sredanović, Colner 1, Pintar, Hočevar 1, Sikošek Pelko 1, Novak, Čulk 3 (1), Starc, Ferenčak 2 (1), Šiško, Stevović 7, Jankovskij 4 (1), Dosedla 5, Dragan 1.

* Krka: Stanojlović, Blaževič, Emeršič 1, Avsec 1, Cirar, Gliha 1, Ščuka, Vukić 11 (5), Stanojević 6, Rašo 1, Nikolić, Lavrič, Kukman 2, Ćirović 8, Matko, Derganc.

* Sedemmetrovke: Misteral Krško 5 (3), Krka 5 (5).

* Izključitve: Misteral Krško 10, Krka 10 minut.

* Rdeči karton: Ferenčak (57.).

Izgubili za dva gola

Rokometaši Sviš Cugelj okna Ivančna gorica so gostovali v Slovenj Gradcu. Koroška ekipa je bila v prvem polčasu v težavah, v drugem pa se je izvila iz neprijetnega položaja ter osvojila deveti par točk v ligi NLB. Po nepopolnem krogu je napredovala na šesto, medtem ko dolenjska ekipa ostaja na devetem mestu in brez možnosti za uvrstitev med najboljših osem.

Izbranci gostujočega trenerja Aleksandra Polaka so bili v prvih 30 minutah gospodarji igrišča v Slovenj Gradcu, njihova prednost pa je od šeste minute naprej vseskozi znašala od dveh do štirih golov.

Bledi Korošci so se v drugem polčasu le prebudili in zaigrali veliko bolje. V 39. minuti so po golu Mihe Štalekerja izenačili na 15:15, osem minut pred zadnjim zvokom sirene pa povedli za šest golov (22:16). A Dolenjci se niso predali, v 55. minuti so znižali na 20:22, v sami končnici pa jim je zmanjkalo moči za popoln preobrat, so zapisali v rokometni zvezi.

Pri ekipi iz Slovenj Gradca je bil najbolj učinkovit Tjaž Štalekar s šestimi goli, medtem ko sta Ognjen Karlaš in Miha Štalekar prispevala po pet zadetkov. Pri zasedbi iz Ivančne Gorice je Lucijan Korošec dosegel pet, Domen Košir pa štiri gole.

Ekipa iz Ivančne Gorice bo v zadnjem krogu 7. marca gostila LL Grosist Slovan.

Po tekmi je Matic Ravnikar, RK Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica, povedal: »Prvi polčas smo odigrali odlično, v drugem pa smo padli. Vratar Čudić je nanizal nekaj odličnih obramb in s tem dvignil celotno dvorano, kar je domačinom dalo veter v hrbet. Slovenj Gradcu želim obilo dobrega v končnici za prvaka.«

* Športna dvorana, gledalcev 844, sodnika: Kavalar in Žitnik.

* Slovenj Gradec: Leben, Čudić, T. Štaleker 6, Milenković, Hendler, M. Štaleker 5, Karlaš 5, Levc 1, Šol 2, Svečko 3, Potočnik, Pandev, Eskeričić, Kačičnik 2 (1), Saleznik, Štumpfl 2.

* Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica: Pekeč, Glavan, Justin 3 (1), Kolarič, Tekavčič 2, Stopar 3, Javor 3 (1), Klemenčič 1, Ravnikar, Kutnar 1, Pirnat, Grum 1, Korošec 5, Ključanin 1, Kompare, Košir 4 (1).

* Sedemmetrovke: Slovenj Gradec 2 (1), Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 4 (3).

* Izključitve: Slovenj Gradec 10, Sviš Cugelj okna Ivančna Gorica 12 minut.

* Rdeči karton: /.

