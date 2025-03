šport

Krka četrtič v sezoni premagala Šentjur

1.3.2025 | 08:00

Novo mesto - Košarkarji Krke so še četrtič v tej sezoni premagali zasedbo Šentjurja. Trikrat so bili boljši v ligi OTP banka, enkrat pa v polfinalu pokala Spar. V povprečju so jih nadigrali s skoraj 20 točkami razlike, sinoči je bil rezultat 85:68.

Krkaši so bili sinoči boljši od Šentjurja s 85:68. (Foto: KK Krka, Drago Perko)

Izbranci trenerja Dejana Jakare so temelje za zmago postavili v prvih dvajsetih minutah. Prvo četrtino so končali z delnim izidom 12:0, do 14. minute pa so si nabrali 21 točk prednosti (40:19). V osmih minutah so tekmeca nadigrali s 30:5. Šentjur se je na začetku drugega dela sicer približal na 6-7 točk zaostanka, a je Krka že do konca tretje četrtine znova vzpostavila primat na igrišču (68:48) in zanesljivo prišla do dveh točk.

Najboljša strelca Krke sta bila reprezentanta Žak Smrekar z 20 točkami in Miha Cerkvenik (14), pri gostih pa sta največ točk dosegla Daniel Hornbuckle (16) ter Radoš Šešlija (14).

Po tekmi je Dejan Jakara, trener Krke povedal: »Igralcem verjetno ni bilo lahko, saj deset dni ni bilo tekme. Trenirali smo tri na tri, v zadnjem tednu smo vsi naredili trening in pol. Pohvaliti jih moram za zmago, je bilo pa preveč padcev v igri. Vodili smo skoraj 20 točk in so nas nato praktično ujeli, to se nam ne sme dogajati. Res smo mogoče z glavo bili že pri Partizanu in so na nek način tudi varčevali z energijo, ampak to se nam lahko hitro vrne. To igralci vedo in v drugem polčasu smo to popravili ter zasluženo zmagali.«

Krkaši so v Ligi OTP banka s 16 zmagami in tremi porazi vodilni, v prihodnjem krogu pa bodo v nedeljo, 9. marca, gostovali pri Šenčurju GGD. Do takrat jih čakata še dve tekmi ABA lige, domača tekma jutri, 2. marca., ob 18. uri z beograjskim Partizanom in v četrtek, 6. marca, v Zadru.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 120, sodniki: Majkić (Hrastnik), Španić (Postojna), Žlajpah (Grosuplje).

* Krka: Robinson 6 (0:1), Persons 6 (4:4), Jurković 2 (2:2), Špan 6, Cerkvenik 14 (4:4), Bursać 5, Skeens 8 (2:4), Smrekar 20 (3:5), Klobučar 7, Čebašek 11 (3:4).

* Šentjur: Brunčević 5 (1:5), Glavan 9, Pešak 3, Čevizović 3, Belko 7, Šešlija 14 (0:3), Dolinšek 1 (1:2), Hornbuckle 16 (1:2), Lapornik 8 (2:2), Vasilić 2.

* Prosti meti: Krka 18:24, Šentjur 5:14.

* Met za tri točke: Krka 11:29 (Smrekar 3, Špan 2, Cerkvenik 2, Čebašek 2, Klobučar, Bursać), Šentjur 9:28 (Hornbuckle 3, Lapornik 2, Glavan, Pešak, Čevizović, Belko).

* Osebne napake: Krka 19, Šentjur 26.

* Pet osebnih: /.

STA, M. Ž.

