Športnik leta je Aleks Švelc, športna ekipa pa članska ekipa RK Sevnica

1.3.2025 | 08:15 | M. Ž., Občina Sevnica

Sevnica - Na sinočnji osrednji občinski športni prireditvi je Športna zveza Sevnica podelila priznanja za športne dosežke v preteklem letu. Najvišji priznanji sta letos prejela Aleks Švelc, ki je postal športnik leta 2024, in članska ekipa Rokometnega kluba Sevnica za najbolj športno ekipo.

Prejemniki priznanj na športne dosežke v preteklem letu v občini Sevnici. (Foto: Občina Sevnica)

Priznanje perspektivna športnica in perspektivni športnik leta so prejeli Vita Sečki, Ajda Budna, Zoja Prelogar, Žiga Božič, Rok Gracer in Aljaž Rutar. Za dosežke s področja šolskega športa so s priznanji nagradili Marka Repovža, Aljo Tratar in starejše deklice Rokometnega kluba Sevnica.

Za dolgoletno delovanje na področju športa pa so športna priznanja prejeli Matej Zakšek, Robert Grubenšek, Lucija Sotošek, Kolesarsko društvo Sevnica in Aljoz Udovč, so sporočili iz občinske uprave.

Gost dogodka je bil Denis Porčič - Chorchyp, športnik, glasbenik, trener borilnih veščin.

Zbrane sta nagovorila župan domači župan Srečko Ocvirk in predsednik Športne zveze Sevnica Miran Grubenšek. Oba sta v svojih nagovorih poudarila pomen gibanja in zdravega načina življenja ter dostopnost športne in prostočasne infrastrukture, ki se v sevniški občini nenehno posodablja in nadgrajuje. Župan je prav tako poudaril pomen podpore športu, ki jo Občina Sevnica zagotavlja v okviru letnega programa športa.

Osrednji gost Denis Porčič - Chorchyp, športnik, glasbenik, trener borilnih veščin, se je zbranim predstavil skozi pogovor. Tega so ga spretno vodile učenke Osnovne šole Boštanj, ki so tudi povezovale prireditev. Prisotne v dvorani je naučil nekaj osnovnih prijemov samoobrambe, zapel pa je tudi dve svoji pesmi. Rdeča nit njegovih sporočil sta bila vztrajnost in pozitiven pristop k življenju.

Zaplesali so plesalci Plesne šole Lukec.

Dogodek je s svojimi glasbenimi nastopi zaokrožila Lara Horjak, v zaključku pa so se predstavili tudi plesalci Plesne šole Lukec Sevnica, so še dodali na sevniški občini.

Kdo so in kaj delajo nagrajeni športniki si lahko preberete v priponki.

