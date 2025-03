bela krajina

Metliški športniki dobili nove garderobe

1.3.2025 | 11:30 | I. V.

Metlika - V športni dvorani Osnovne šole Metlika so včeraj svojemu namenu predali obnovljene garderobne prostore.

Trak je prerezala metliška županja Martina Legan Janžekovič. (Foto: Občine Metlika)

Obnovili so prostore v skupni površin 142 m2 - tri ženske in tri moške garderobne enote ter kabinet za učitelje. V sklopu investicije so obnovili elektro in strojne inštalacije, popravili temelje zidu, uredili toplotno in hidro izolacijo tlaka, zamenjali stavbno pohištvo in vgradili klopi z odlagalnimi površinami.

Skupna vrednost del, ki jih je opravilo podjetje TGH, znaša 287 tisoč evrov, od česar je sto tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

