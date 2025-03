novice

Prihaja druga epizoda podkasta Dolenjski list!

28.2.2025 | 21:45

Z novim podkastom, ki smo ga lansirali ob 75-letnici Dolenjskega lista, želimo javnosti ponuditi več kot le aktualne novice – naš cilj je predstaviti osebne zgodbe, vrednote in življenjske izkušnje vplivnih posameznikov, ki soustvarjajo naš prostor in skupnost. S pronicljivimi in zanimivimi gosti bomo odstirali globlji in intimnejši vpogled v teme, ki zanimajo naše bralce, poslušalce in gledalce.

V drugem podkastu Dolenjskega lista si iz oči oči stojita Sabina Gosenca in Irena Yebuah Tiran.

V premierni epizodi smo gostili dr. Marka Milosavljevića, v ponedeljek, 3. marca, pa na naš YouTube kanal, spletni portal in družbena omrežja prihaja nova epizoda.

Gostja druge epizode podkasta Dolenjski list je mednarodno uveljavljena mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran. Na odru navdušuje kot pevka in igralka, prenaša znanje in izkušnje na mlade talente, blesti tudi v tekaških supergah in je pretekla že več maratonov. Tudi dobrodelnost ji ni tuja. Vedno poudarja, kako veliko ji pomeni družina in ne skriva ponosa nad tem, da je po očetu Afričanka, po mami Slovenka. V pogovoru s Sabino Gosenca je razkrila marsikaj zanimivega o svojem življenju, delu in načrtih, ki bodo popestrili letošnje leto.

Podkast bo na naši spletni strani, YouTube kanalu in družbenih omrežjih objavljena v ponedeljek, 3. marca, ob 7. uri.

Vabljeni k ogledu!

https://www.youtube.com/shorts/5mHlAuW9oa0?feature=share

