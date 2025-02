posavje

Aplavz ob potrditvi investicijskega programa za Park urbanih športov

28.2.2025 | 17:15 | D. Stanković

Včerajšnja seja občinskega sveta Mestne občine Krško (MOKK) se je zapletla, še preden se je dobro začela. Že dnevni red so svetniki sprejemali skoraj uro in pol, jabolko spora pa je bila – po pričakovanjih – točka Park urbanih športov (PUŠ).

Župan Janez Kerin med razlago svetnikom. (Foto: D. S.)

Krško - Tokrat je bilo na dnevnem redu sprejemanje investicijskega programa za PUŠ, vendar na podlagi novega gradiva. Na prejšnji seji 31. januarja so namreč svetniki iz vrst opozicijskih svetniških skupin Gibanje Svoboda, SD, SLS, Energično za Krško, OPL in samostojna svetnica zaradi po njihovem menjnu preslabo pripravljenega gradiva na koncu obstruirali glasovanje.

Opozorila o kršenju poslovnika



Na tokratni seji se je zapletlo, ker so na mizo dobili drugačno, dopolnjeno gradivo. Menili so namreč, da morajo naprej zaključiti glasovanje o PUŠ-u po prvotnem gradivu in šele nato obravnavati točko po novelirani vsebini.

Predsednica normativno pravne komisije Janja Starc (Obrtno podjetniška lista - OPL) je opozorila, da bi bila razprava in glasovanje o novem investicijskem programu, ne da bi občinski svet predhodno glasoval o prvotnem, v nasprotju s poslovnikom občinskega sveta. »Kakršnakoli odločitev občinskega sveta, ki bi bila sprejeta s kršenjem poslovnika, bi bila nelegitimna in nezakonita,« je poudarila.

Vlado Grahovac (SLS) pa je menil, da pri celotnem projektu »nekaj zelo smrdi, zato pri tem ne želim sodelovati.« Ob tem je spomnil na 13-milijonsko gradnjo bazena, ki se je ravnokar začela. »Zato je po mojem mnenju, kar se športa tiče, potrebno najprej zajeti sapo in se malo umiriti. Mislim, da bi se morali obnašati racionalno, saj proračun tudi ni vreča brez dna,« je dejal.

Župan Janez Kerin mu je odvrnil, da če bi tako razmišljali v prejšnjih mandatih, danes Krško ne bi imelo nove knjižnice, obnovljenega gradu Brestanica, novega mostu in še česa.

Del projekta tudi sanacija območja

Župan je pred glasovanjem odredil odmor za posvet svetniških skupin. Točko so nato razdelili na dva dela in najprej glasovali o predlogu sklepa investicijskega programa za PUŠ po prvotnem gradivu ter ga z 18 glasovi sprejeli. Nato pa so po obrazložitvi noveliranega gradiva s 16 glasovi sprejeli tudi tega, kar je prisotna zainteresirana javnost pospremila z bučnim aplavzom.

Boštjan Pirc (SLS), Vlado Grahovac (SLS) in Mitja Omerzu (Energično za Krško).

Noveliran program dražji

Po novelirani verziji investicijskega programa je projekt ocenjen na 2,5 milijona evrov, medtem ko je bil po prvotni dokumentaciji na 1,8 milijona. Noveliran program med drugim vsebuje sanacijo degradiranega območja, ocenjeno na dobrih 570.000 evrov (občina bo to pokrila iz lastnih sredstev), ki po prvotnem gradivu ni bila del projekta. Prav tako so, kot je dejala Vesna Kržan Markovič, vodja oddelka za družbene dejavnosti na krški občini, na predlog opozicijskih svetniških skupin dodali ureditev sanitarij in videonadzora. Kot je poudarila, občina iz CTN mehanizma pričakuje okoli 1,5 milijona evrov sofinancerskih sredstev.

Višje cene komunale, vrtca

Občinski svet je potrdil letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb in nove cene komunalnih storitev za leto 2025. Glede na upoštevane predpostavke za 2025 je planiran višji znesek položnice od 4,1 odstotka do 5,2 odstotka oziroma od 2,1 evra do 3,6 evra na mesec. Zaradi povišanja plač zaposlenih bodo nove tudi cene v vrtcih. Te bodo višje od 5,5 do 8,6 odstotka. Svetniki so sprejeli tudi osnutek odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena Krško - Mestno jedro.

