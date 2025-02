kultura

Tokrat devet domačih mojstrov

28.2.2025 | 13:00 | Petra Krnc Laznik

Trebnje - Na prvi letošnji začasni razstavi v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje je na ogled 36 del devetih mojstrov pod skupnim naslovom Samorastniki med nami, ki v ospredje postavlja tiste likovne samorastnike, ki so bodisi rojeni bodisi so del življenja preživeli v krajih Temeniške ali Mirnske doline.

Foto: Studio PraprotKa

Viktor Magyar, Sandi Leskovec, Anton Kostanjevec, Stane Novak, Olga Kolar, Lucijan Reščič, Brane Praznik, Janez Šepec in Ciril Povše. Povezuje jih Galerija likovnih samorastnikov kot skrbnica del, nastalih na Mednarodnih taborih likovnih samorastnikov Trebnje, nekaj pa jih je bilo galeriji podarjenih ob drugih priložnostih.

»Vsak umetnik s svojim delom gledalcu omogoči vstop v svoj notranji svet, kar poleg določenega znanja in veščin zahteva tudi veliko mero poguma. In prav pogum je skupen vsem našim domačim umetnikom, ki so se kljub lastnim dvomom in začetni neizkušenosti pogumno podali na pot samouresničitve. Poleg skupne notranje želje in potrebe po ustvarjanju jih je kot ključen mejnik na njihovi ustvarjalni poti povezal tudi Tabor likovnih samorastnikov Trebnje,« pravi avtorica razstave Damjana Šalehar.

Z zgodbami domačih umetnikov želijo v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje navdihniti posameznike, ki v sebi nosijo željo po ustvarjanju, da stopijo na pot samouresničitve in ustvarjalnosti, hkrati pa ob bližajoči se 60. obletnici izvedbe prvega Tabora odpirajo knjigo spominov: »Leta 1968 je bil na pobudo takratnih vodilnih političnih in kulturnih posameznikov v Trebnjem organiziran prvi tabor. Številni samorastniški ustvarjalci so zaradi njega ob svojem rednem poklicu slišali tudi umetniški klic. V teh letih se je zbralo ogromno vtisov, fotografij, anekdot in želimo si, da bi jih tisti, ki jih hranijo, delili z nami, da bi ostale trajno zapisane ob tem okroglem jubileju, ki nas čaka čez dve leti,« k deljenju utrinkov preteklosti vabi in spodbuja direktorica CIK Trebnje, pod okriljem katere deluje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Sabina Tori Selan.

Glasbeni kamenček v mozaik včerajšnjega odprtja razstave, ki bo na ogled do sredine maja, je dodala Glasbena šola Trebnje, razstavo pa je simbolno odprl podžupan Občine Mirna, Zoran Remic.

‹ nazaj