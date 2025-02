dolenjska

Po petnajstih letih dvignili cene najemov grobov

28.2.2025 | 11:00 | M. Ž.

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji, prvi seji v tem koledarskem letu dvignili cene najema grobov na pokopališčih v občini, ki se vrsto let niso spreminjale, cena uporabe mrliške vežice pa ostaja enaka kot doslej.

Straški svetniki so se včeraj sestali prvič v tem koledarskem letu. (Foto: M. Ž.)

Kot je pojasnil Matjaž Petruna, ki na občinski upravi bdi nad področjem komunale, prometne infrastrukture, investicij in kmetijstva, so bile cene najemnin za klasične enojne, družinske in rodbinske grobove na občinskem svetu sprejete leta 2009 in nato v letu 2011 dopolnjene s cenami grobnin za žarne in družinske grobove na novem delu pokopališča v Vavti vasi. Na podlagi analize stroškov za leto 2024 izhaja, da grobnine ne pokrivajo več stroškov vzdrževanja pokopališč, pa tudi revalorizirana vrednost cen iz leta 2009 na današnji dan kaže, da so cene v tem obdobju narasle za 37 odstotkov, je dejal.

Na občini so preverili tudi cene grobnin v sosednjih občinah, ki pa so višje od straških. Na podlagi vsega tega so predlagali 25-odstotno povišanje, s čimer bodo cene v občini Straži še vedno nižje kot v sosednjih občinah, bi pa po besedah Petrune pokrivale stroške upravljanja pokopališč, za njihovo vzdrževanje pa skrbi občinski režijski obrat. Predlog vključuje tudi dve novi kategoriji pokopov, ki jih do zdaj niso imeli določenih, in sicer na novem delu pokopališča v Vavti vasi – anonimni pokop in raztros pepela ter možnost označitve na skupinskem obeležju.

V razpravi sta svetnik Andrej Petkovič in Robert Kren imela pomisleke okoli podražitve, slednji pri glasovanju nato povišanja cen tako kot svetnik Franc Plut ni podprl.

Torej, po novem višina grobnine za pokopališča Drganja sela, Gaj v Dolenji Straži, Zalog, Zavrtnica v Gorenji Straži in starem delu pokopališča v Vavti vasi za klasični enojni grob znaša 17,10 evra, družinski oz. klasični dvojni grob 22,80 in rodbinski grob 34,20 evrov.

Na novem delu pokopališča v Vavti vasi pa bodo nove cene tako za žarni in družinski grob kot grob za anonimni pokop znašale in raztros pepela znašale 34,20 evra, napis na skupnem spominskem obeležju pa 53,10 evra, pri čemer gre pri zadnjih treh za enkratno plačilo. Uporaba mrliške vežice, ta je na pokopališčih Vavta vas in Gaj, bo, kot že zapisano ostala enaka, in sicer za prvi dan 40 evrov in 20 za vsak naslednji.

Med drugim so v svet zavoda Zdravstvenega doma Novo mesto kot predstavnico občine imenovali Polonco Špelko Krštinc, sprejeli poslovni plan Komunale Novo mesto in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za letošnje leto.

