dolenjska

Osebnost leta Vašega kanala je

28.2.2025 | 10:30 | V. K.

Škocjan - Jana Dular Wang'ombe, pravnica in humanitarka delavka, ki že skoraj 15 let v Afriki pomaga predvsem otrokom in ženskam, je osebnost leta 2024 televizije Vaš kanal. Gledalci in gledalke so ji v spletnem glasovanju namenili največ glasov med dvanajstimi osebnostmi meseca.

Jana Dular Wang'ombe

»Zelo me je ganila tale novica, da sem iz domačih logov prejela tako lepo spodbudo in vedenje, da ste z mano. Jaz vedno pravim, da svet ustvarjamo skupaj, eden z drugim,« je ob novici o izboru povedala Jana Dular Wang'ombe.

Slobodan Jovič, v. d. direktorja, ob zaključku devete akcije Osebnost meseca za osebnost leta TV Vaš kanal poudarja: "Ob dvojnem jubileju bi spomnil na eno od naših ključnih vizij: v ospredje dogajanja postavljamo lokalnega človeka in številne pozitivne zgodbe, ki zaznamujejo tukajšnje okolje. Mnogokrat so drugod žal prezrte, a ne pri nas. In to že 35 let!«

Odgovorna urednica in dolgoletna direktorica Irena Vide ob tem dodaja: »Naša vestna statistika beleži izjemno bero novinarskih zgodb. Več kot 3300 novic in skrbno pripravljenih televizijskih prispevkov letno in skozi 35 let delovanja našega medija neverjetnih 115.000 informativno-poročevalskih, novinarskih zgodb, v katerih je vtkana na eni strani predanost lokalnih organizatorjev na drugi pa izjemno delo mnogih ustvarjalcev na terenu in kreatorjev televizijskega programa, tudi tistih, ki jih ni pred kamerami. Kolesje našega dela se neprestano vrti.«

Slavnostni govornik ob dvojnem praznovanju, minister za gospodarstvo, turizem in šport, Matjaž Han, je med drugim povedal: »TV Vaš kanal je zvest spremljevalec vsakdana ter odsev življenja ljudi, ki živijo in ustvarjajo v jugovzhodni Sloveniji. Neprecenljivost posredovanih informacij se nadaljuje skozi desetletja – kljub hitrim spremembam v medijski krajini, kljub izzivom zakonodaje in konkurenčnosti sodobnih platform. Z vsakodnevnim poročanjem ste dokazali, da pristne, lokalne zgodbe ne izgubljajo vrednosti. Izjemni projekt Osebnost leta pa je dokaz, da Vaš kanal vidi dlje in globlje, saj z njim prepoznava posameznike, ki s svojim delom, srčnostjo in predanostjo presegajo meje lokalnega okolja in navdihujejo tudi širše. In to je ena najlepših oblik družbene odgovornosti.«

Za naziv Osebnost leta 2024 TV Vaš kanal se je sicer potegovalo še enajst osebnosti meseca: dolgoletni urednik tednika Družina in 34. novomeški prošt, dr. Janez Gril, metliška režiserka večkrat nagrajenih filmov in predavateljica Maja Weiss, zmagovalci Pokala Slovenije v rokometu v letu 2024 Rokometni klub Trimo Trebnje, dolgoletna direktorica in priznana strokovnjakinja na področju vodenja in menedžmenta v zdravstvu doc. dr. Milena Kramar Zupan, direktor kolesarske Dirke po Sloveniji Bogdan Fink, jadralec, ki je v skoraj treh letih objadral svet, Peter Kočjaž, prva slovenska lokostrelka na olimpijskih igrah Žana Pintarič, posavski inovator in podjetnik Nino Žičkar, obrtnik in povezovalec kulturnih društev Robert Dulc, pisateljica, predavateljica in založnica Petra Škarja ter dolgoletni podjetnik in soustvarjalec številnih prireditev Slavko Podboj.

Posnetek celotne prireditve, ki jo je gostil Kulturni center Škocjan, na kateri so nastopili Folklorna skupina OŠ Frana Metelka Škocjan, baritonist Zdravko Perger, duet Z andahtjo, Nina Pušlar in Stiški kvartet, skozi večer pa je zbrane vodila Petra Krnc Laznik, si lahko v programu Vašega kanala ogledate v soboto, 8. marca, ob 20. uri.

‹ nazaj