kronika

Precej pester dan je za policisti

28.2.2025 | 09:00

Novo mesto - Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 63 nujnih primerih, obravnavali devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda in v Črnomlju zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov. Posredovali so zaradi 13 kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari in tatvin. Posredovali so zaradi sprožitev signalno varnostnih naprav in nedovoljenih prehodov državne meje.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. Š.)

Kar precej je spila

Okoli 15. ure smo bili obveščeni o nevarni vožnji voznice osebnega avtomobila, ki naj bi na območju Prečne vijugala po vozišču in ogrožala ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so se takoj odzvali, kršiteljico izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 38-letno kršiteljico, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,96 miligramov alkohola (2 g/kg). Preprečili so ji nadaljnjo vožnjo, ji odvzeli vozniško dovoljenje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Objestnež jim ni ušel

Brežiški policisti so bili nekaj po 15. uri obveščeni o nevarni in objestni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi na parkirnem prostoru z naglim zaviranjem in speljevanjem ogrožal ostale udeležence v prometu. Ob prihodu policistov je poskušal peš pobegniti, vendar so ga izsledili in prijeli. 28-letni kršitelj ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in nedostojnega vedenja do občana in policistov ter neupoštevanja ukazov mu bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa in Zakon o varstvu javnega reda in miru za ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2.255 evrov. Kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Pijan med parkirane avtomobile

O prometni nesreči v Črnomlju smo bili obveščeni 28. 2. nekaj pred 5. uro. Policisti PP Črnomelj so opravili ogled in ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v dva parkirana avtomobila. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,45 miligramov alkohola (0,94 g/kg). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Ostal je brez avta

Okoli 11.30 so črnomaljski policisti med kontrolo prometa v Kanižarici ustavili voznika osebnega avtomobila Mini cooper. Med postopkom so ugotovili, da 33-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega raka pa je imel 0,19 miligramov alkohola. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Akcija ljubiteljev bakra

Med 19. 2. in 27. 2. so s strehe objekta na Otočcu neznanci odtujil okoli 50 metrov bakrenih obrob in povzročili za okoli 2.500 evrov škode.

Iz Bangladeša, Indije, Mongolije in Pakistana

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova) izsledili in prijeli osem državljanov Bangladeša, osem državljanov Indije, sedem državljanov Mongolije, državljana Iraka in državljana Pakistana. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

‹ nazaj