Brezplačna terapija pri zdravniku specialistu v Novem mestu

28.2.2025

Manualna medicina je klinično najbolj učinkovita metoda za zdravljenje težav, ki so povezane s hrbtenico in sklepi. Obsega ročne tehnike, ki jih izvajajo zdravniki. Za razliko od drugih terapevtskih tehnik (fizioterapija, kiropraktika, masaža …) so tehnike manualne medicine, predvsem zaradi globljega poznavanja anatomije in fiziologije človeškega telesa, zelo učinkovite in prinašajo hitrejše rezultate.

Zdravnik Vasili Banin

Specialisti manualne medicine, ki delujejo v Sloveniji, večinoma prihajajo iz držav nekdanje Sovjetske zveze, saj na slovenskih medicinskih fakultetah specializacije iz manualne medicine ni mogoče opravljati. Medicinski center MOGY je prvi in edini center za manualno medicino v Sloveniji, ustanovljen leta 1991. Obsega sedem ordinacij, v katerih deluje osem zdravnikov, specialistov manualne medicine, ki izvajajo preglede, terapije in svetovanja.

Zdravnik Vasili Banin je pred več kot dvajsetimi leti je prvič prišel v Slovenijo in se pridružil ekipi zdravnikov v mreži ordinacij MOGY. Pred tem je v kliničnem centru v Moskvi opravljal delo vodje nevrološkega oddelka. Diplomo ruske medicinske univerze je nostrificiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Je specialist s širokim spektrom dodatnih znanj, tudi s področja kombiniranih bolezni.

Bistvo zdravljenja je pravilna diagnoza

Ob prvem obisku bolnika v ordinacijah MOGY opravijo podroben klinični pregled. Gre za pregled celotnega telesa – stanja hrbtenice, mišic, vezivnega tkiva, gibljivosti sklepov, oceno drže in gibanja …, s poudarkom na področju, od koder izvirajo težave. Zaželeno je, da na prvi pregled s seboj prinesete medicinsko dokumentacijo (izvide in slike), če jih imate. V ordinacije MOGY prihaja veliko ljudi, ki za svoje težave še niso uspeli najti ustreznega zdravljenja. Če diagnoze ob prvem obisku ni mogoče natančno določiti, bolniku svetujemo, naj opravi dodatne preiskave, na katere ga napotimo. Pomembno je poudariti, da zdravnik, ki opravi prvi pregled, izvaja tudi nadaljnje terapevtsko zdravlje¬nje, kar je velika prednost. Ordinacije MOGY so ene redkih, če ne celo edine ordinacije v Sloveniji, kjer zdravnik specialist poleg pregledov izvaja tudi terapije.

»Ljudje so nam hvaležni za konkreten nasvet in pomoč. Ob prvem obisku je jasno, ali bomo lahko pomagali ali ne, do kakšne mere, kako bo potekalo zdravljenje in koliko terapij bo treba za odpravo simptomov. Če gre za stanja in bolezni, pri katerih z manualno medicino ne moremo pomagati, bolnika usmerimo k drugim specialistom,« pojasni dr. Banin.

Najbolj pogoste diagnoze, ki jih s tehnikami manualne medicine uspešno zdravijo, so:

- nepravilna ukrivljenost hrbtenice (izravnana lordoza, kifoza, skolioza)

- okvare medvretenčnih ploščic (protruzija, hernija diska)

- obrabne spremembe na hrbtenici (hondroza, spondiloza, spondilartroza)

- spremembe v sklepih (artroza, poškodbe)

- sindrom karpalnega kanala, teniški komolec (epikondilitis)

- lumbago, išias, tendinitis …

Protibolečinska terapija brez čakanja

Če je na podlagi prvega pregleda mogoče postaviti natančno diagnozo, je za zdravljenje težav običajno potrebnih 3 do 6 terapij. Čakalne dobe za prvi pregled so zelo kratke, največ deset dni, termini za nadaljnje terapije so na voljo brez čakanja.

Glavne indikacije za zdravljenje s tehnikami manualne medicine so:

- bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in ledvenem delu)

- bolečine v sklepih, mišicah

- občutki mravljinčenja, zakrčenosti

- glavoboli, vrtoglavice, nespečnost

- stanja po poškodbah in operacijah

- nevrološke motnje in bolečine

Vsako bolečino, ki traja več kot dva tedna, je treba podrobneje opazovati. Če imamo možnost, je najbolj smiseln obisk zdravnika. Težave, ki po dveh tednih ne popustijo, so lahko posledica resnejših sprememb, sčasoma bolečine postanejo kronične in jih je bistveno težje odpraviti. Večina težav je povezanih z obrabnimi spremembami hrbtenice in sklepov, ki nastajajo po 35. letu. Pogosto je pospešena obraba povezana s preobremenjenostjo, prisilno držo in stresom.

»Vsak človek ima vsaj enkrat v življenju težave, ki so povezane s hrbtenico. Če se težave ponavljajo ali vztrajajo dlje časa, obstaja velika verjetnost, da bo za zdravljenje potrebna strokovna pomoč. Na spletu obstaja veliko t. i. protiobolečinskih vaj, ki jih odsvetujem. Vaje in druge dejavnosti lahko izvajamo, ko smo zdravi, ko nimamo bolečin. V primeru bolečin nam telo sporoča, da nekje prihaja do draženja živčnega pleteža. Z vajami, ki jih izvajamo nepravilno, lahko stanje bistveno poslabšamo. Podobno je z različnimi pripomočki – protibolečinskimi obliži, elektrostimulacijo za domačo uporabo, mazili in podobno. Brez natančne diagnoze je tovrstno zdravljenje lahko tudi škodljivo,« opozarja dr. Banin.

Ekipa medicinskega centra MOGY, ki ima ordinacijo tudi v Novem mestu, je v več kot 30-ih letih delovanja uspešno pomagala več deset tisoč ljudem z najrazličnejšimi težavami.

Hrbtenica vam bo hvaležna

Hrbtenica je steber človeškega telesa, ki lahko povzroča številne zelo različne težave, zato zdravljenje zaupajte izključno strokovnjakom. Medicinski center MOGY, v katerem delujejo zdravniki specialisti, je znan po kakovosti storitev in hitrih rezultatih terapij. V več kot tridesetih letih delovanja so omenjeni zdravniki uspešno pomagali več deset tisoč ljudem, na spletu si lahko preberete njihova mnenja. Morda lahko pomagajo tudi vam.

Naročila in informacije:

Ordinacija MOGY Novo mesto (Očesni center Preskar), T: 040 56 56 65

POSEBNA PONUDBA ZA BRALCE DOLENJSKEGA LISTA

BREZPLAČNA TERAPIJA OB PRVEM PREGLEDU

Brezplačno terapijo lahko izkoristijo vsi, ki bodo do 15. marca 2025 poklicali na telefonsko številko 040 56 56 65 za naročila v ordinaciji MOGY Novo mesto, Kettejev drevored 32 (Očesni center Preskar).

Naročite se lahko tudi s pomočjo spleta.

Brezplačno terapijo izvedemo na podlagi odločitve zdravnika v primeru indikacij za zdravljenje.

Vrednost terapije je 50 evrov, pregled je plačljiv.

Za dodatne informacije in nasvete glede vaših težav je na voljo tudi brezplačna telefonska številka 080 12 03, na katero lahko pokličete vsak delovnik med 8. in 18. uro.

