Začela se je glavna obravnava v sojenju Dušanu Brezarju

27.2.2025 | 18:00 | M. Ž., STA

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnave v sojenju Dušanu Brezarju, ki ga obtožnica bremeni poskusa uboja soseda Dimitrija Zupančiča, povzročitev dveh lažjih telesnih poškodb in povzročitev splošne nevarnosti 8. septembra lani v romskem naselju v Šmihelu oz. Pot v gaj v Novem mestu.

Začetek glavne obravnave, ki jo vodi sodnik Peter Žnidaršič, je Dušan Brezar spremljal v videokonferenci. (Foto: M. Ž.)

Tako kot na nedavnem predobravnavnem naroku, kjer je krivde za očitna dejanja ni priznal, je obravnavo iz pripora spremljal v videokonferenci in tudi tokrat je dejal, da se bo branil z molkom.

Kot je navedeno v obtožnici, ki jo je predstavil okrožni državni tožilec Igor Vertuš, je po verbalnem prepiru med Cvetkom Grmom in omenjenim Zupančičem, ki je proti Grmu uporabil tudi solzivec, Brezar pritekel na dovozno pot s pištolo rokah in ustrelil proti Zupančiču, a ga je zgrešil. Vzrok naj bi bil očitek oz. Brezarjevo prepričanje, da ga je Zupančič prijavil inšpekciji zaradi nezakonite gradnje, spor pa se je razširil tudi na preostale člane obeh družin. Zupančič je s še nekaterimi člani družine začel bežati, Brezar pa je stekel za njimi in izstrelil še najmanj tri strele. Z enim od strelov je, kot je dejal tožilec, zadel deklico v desno nogo in ji prestrelil mehko tkivo stegna, z drugim pa mladoletnemu dekletu zaradi odboja krogle z delom izstrelka povzročil površinsko poškodbo desne goleni.

Oškodovanec Dimitrij Zupančič

Danes je pred sodnika Petra Žnidaršiča stopil oškodovanec Dimitrij Zupančič. Ta je dogajanje opisal podobno, kot ga opisuje obtožnica.

Ob tem je posredno zanikal, da naj bi kritičnega dne tudi on streljal na Brezarja. Obramba slednjega je namreč prepričana, da Brezar takrat ni bil edini, ki je streljal, pač pa naj bi streljal tudi Zupančič, kar naj bi se dalo ugotoviti s posnetkov iz Brezarjevega hišnega vidoenadzornega sistema. Obramba je zato predlagala, da sodišče pridobi vse videoposnetke, ki jih zasegla policija, čemur je sodišče ugodilo.

Zupančič je sicer danes na vprašanje Brezarjevega odvetnika Aljaža Paulina, ali je kadarkoli imel pištolo ali streljal z njo, odločno odgovoril z ne, na dodatno vprašanje, ali ni bil zaradi streljanja obsojen, pa je nato le dodal, da je bilo to pred 10 ali 15 leti. Povedal je še, da se boji, ker mu Brezar preko drugih grozi, da ga bo ubil, ko pride iz zapora. Brezarja se bojijo tudi njegovi otroci, ki zato ne obiskujejo šole, je povedal.

Sojenje se bo nadaljevalo prihodnji četrtek, 6. marca.

