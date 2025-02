kronika

Policija vabi na informativni dan

27.2.2025 | 19:20 | L. M.

Novo mesto - Jutri med 12. uro in 16. uro in v soboto, 1. marca, med 10. uro in 13. uro na PU Novo mesto pripravljajo informativni dan. Namenjen je vsem, ki želijo postati policisti oziroma dijakom, ki želijo nadaljevati študij na Višji policijski šoli.

Novomeška policija vabi zainteresirane v svoje vrste. (Foto: PU NM)

Kot pravi Alenka Drenik Rangus iz PU Novo mesto, se bodo njihovi policisti potrudili, da bodo obiskovalci dobili kar največ informacij o poklicu in jim predstavili delo različnih enot policije ter različne karierne možnosti po končanem šolanju. Izvedeli bodo vse o aktualnem razpisu za vpis v Višjo policijsko šolo in zahtevanih pogojih za sprejem v policijo.

»Vse, ki želijo izvedeti več o odgovornem, a tudi lepem in dinamičnem delu policista in zahtevanih pogojih za sprejem v policijo, vljudno vabimo na informativni dan,« še pove.

