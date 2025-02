novice

Halo, tukaj bralec Dolenjca: dolge vrste na NLB v Novem mestu

27.2.2025 | 15:20 | L. M.

Novomeščan, ki se je nedavno oglasil v našo rubriko Halo, tukaj je bralec Dolenjca, je v zadnjem času dvakrat odšel na NLB na Seildlovo cesto, saj je moral urejati neke stvari, in bil obakrat razočaran nad dolgo vrsto pri okencu. Čakal je več kar kake pol ure, da je prišel na vrsto.

Kritika je letela na daljše čakalne vrste za komitente v NLB na Seidlovi cesti, banka pa pojasnjuje. (Foto: splet)

»Stranke smo čakale v dolgi vrsti, nabralo se nas je tudi kakih sedem, pa je kljub temu še vedno delala le ena bančnica. Zaposleni so se sprehajali sem in tja, pogledali, koliko nas je in šli naprej. Saj ne rečem, da nimajo drugega dela, a mislim, da bi se morali na banki bolje organizirati in le se naberejo ljudje, odpreti vsaj še eno okence. Že tako nas ta banka odira, ko nam zaračunava čisto vse, potem pa tak odnos,« pravi Novomeščan in doda, da k sreči večino zadev ureja od doma, preko Klika, »mnogi pa tega niso vešči in morajo v vrsto.«

NLB odgovarja

V NLB obžalujejo, da je imela stranka v njihovi poslovalnici slabo izkušnjo, »toda ob fizičnem obisku bančne poslovalnice se občasni gneči žal ni mogoče povsem izogniti. Takrat stranke usmerjamo na bankomat, kjer lahko opravijo večino gotovinskih bančnih storitev. Če gre za negotovinske posle, se v primeru gneče, v okviru možnosti, vključijo tudi ostali bančni svetovalci. Čakanju se stranke lahko izognejo tudi tako,, da bančne storitve opravljajo na daljavo in sicer preko: mobilne in spletne banke NLB Klik, ki je bila nedavno v neodvisni raziskavi družbe E-laborat prepoznana kot najboljša digitalna banka v Sloveniji; na enem izmed bankomatov, kjer lahko stranke opravijo veliko večino osnovnih bančnih storitev. NLB ima med vsemi bankami daleč največjo mrežo (531) bankomatov v Sloveniji; po nasvet in pomoč se stranke lahko obrnejo na naše strokovnjake iz NLB Kontaktnega centra 24 ur vse dni v tednu, tudi ob vikendih in praznikih, prek telefona 01 477 2000 in video klica. Prav prek video klica lahko stranke opravijo tudi večino bančnih storitev, ne da bi za to morale obiskati poslovalnico. Na drugi strani ekrana jim namreč svetuje bančnik z imenom in obrazom, ki jim pomaga na enak način kot za bančnim okencem,« v imenu NLB odgovarja Luka Brlan ter doda, da se stranke lahko za obisk bančne poslovalnice tudi predhodno naročijo ter se na ta način izognejo morebitnemu čakanju.

