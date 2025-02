dolenjska

Topliški rotarijci podprli šolarje in socialno ogrožene

27.2.2025 | 16:40 | L. M., foto: Rotary klub Dolenjske Toplice

Dolenjske Toplice - Sinoči je v Kulturno kongresnem centru Rotary klub Dolenjske Toplice organiziral tradicionalni dobrodelni Valentinov koncert. Uvodoma so s svojim petjem zbrane razveselile učenke mladinskega pevskega zbora domače osnovne šole, večer pa so polepšali še številni izjemni glasbeni gostje. Učenci OŠ Dolenjske Toplice pa so tako kot vsako leto pripravili raznolik dobrodelni bazar.

Nastop topliških pevk mladinskega zbora OŠ na dobrodelnem koncertu.

Z zbranimi sredstvi bodo člani Rotary kluba Dolenjske Toplice podprli učence šole ter pomagali socialno ogroženim v njihovi skupnosti. Zbrane je uvodoma nagovoril dr. Tomaž Savšek, predsednik Rotary kluba Dolenjske Toplice, ter topliški župan Franci Vovk.

Belokranjske siničke so zapele.

Na dogodku so zapele članice ženske vokalne skupine Belokranjske siničke z umetniško vodjo Urško Jakobčič. Druži jih želja po petju in druženju. Njihov izbor pesmi zajema večinoma priredbe pop in evergreen pesmi, zapojejo pa tudi ljudske in dalmatinske. Pravijo, da niso kar tako, namreč vsaka izmed njih izraža svojo umetniško dušo, poleg petja tudi na drugih področjih.Publiko so s svojo živahnostjo in energijo navdušile. Ženska vokalna skupina Belokranjske siničke je ob zaključku nastopa zapela pesem Stand by me, ki jo je Primož Mihelič, eden izmed članov Rotary kluba Dolenjske Toplice, poklonil ženi Katji ob rojstnem dnevu.

Kulturni večer je obogatila tudi Etno rock skupina Kafergeist s pevko Urško Jakobčič, kitaristoma Damjanom Gregoričem in Tomislavom Urhom ter bobnarjem Urošem Pahorjem. Njihova glasba je združila elemente etno in rock glasbe. Pred kratkim so v Šentjerneju pri Borutu Antončiču posneli dve novi skladbi, ki so jih tudi zaigrali. Njihova glasba in energija pogosto podpirata dogodke, ki imajo humanitarni značaj.

Kot pove voditeljica dogodka Anita Petrič, Valentinov koncert ni bil posvečen le prazniku ljubezni, temveč tudi priložnosti, da ljubezen delimo in širimo med tiste, ki jo najbolj potrebujejo. Skozi glasbo, druženje in plemenite geste Rotary kluba Dolenjske Toplice skupaj ustvarjajo boljši svet. Klub organizira številne dogodke, kot so zbiralne akcije, člani so vključeni v prostovoljna dela za podporo različnih projektov, kot so šolske aktivnosti, pomoč ranljivim skupinam, podpora zdravju in okoljski trajnostni projekti s ciljem zgraditi boljšo prihodnost za vse.

