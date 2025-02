kronika

Brežiški policisti prijeli devet tujcev

27.2.2025 | 08:10 | L. M.

Policisti so na območju Policijske postaje Brežice (Rigonce, Obrežje, Loče, Jereslavec) izsledili in prijeli tri državljane Egipta, dva državljana Maroka, dva državljana Tunizije, državljana Pakistana in državljana Turčije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še potekajo.

Iz poslovnih prostorov odnesel denar

V Črnomlju je v noči na 26. februar nekdo vlomil v poslovne prostore in odtujil denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 3 tisoč evrov škode.

Vlom ni uspel, škodo pa je velika

V noči na 26. februar je v Semiču neznanec poskušal vlomiti v dva gostinska lokala. V notranjost mu ni uspelo priti, z vlomi pa je povzročil za okoli 4 tisoč evrov škode.

Postregel si je z električnimi komponentami

V Straži je v noči na 26. februar nekdo vlomil v prostore podjetja in iz elektro omarice odtujil več električnih komponent. Z vlomom in tatvino je nastalo za okoli 7 tisoč evrov škode.

Iz avta ukradel prenosnik in mobi

Na parkirnem prostoru na Belokranjski cesti v Črnomlju je nekdo vlomil v osebni avtomobil in iz prtljažnika odtujil torbo s prenosnim računalnikom in mobilnim telefonom. Z vlomom in tatvino je lastnico oškodoval za okoli 1.500 evrov.

