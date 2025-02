dolenjska

Barbka bo svetovala, kako iz depresije, tesnobe in panike

27.2.2025 | 09:30 | L. Markelj

Novo mesto - Duševno zdravje je zelo pomembno za naše dobro počutje in kakovost življenja, a čeprav to vemo, so te teme še vedno tabu, pogosto se o njih širijo napačne predstave, ljudi se stigmatizira ipd.

Da je o tem treba javno govoriti, je prepričana Barbka Šprunk. Nocoj bo ob 18. uri mogoče prisluhniti njenemu zanimivemu predavanju z naslovom Moja pot iz depresije, tesnobe, panike v zdravo in srečno življenje mogoče v Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca.

Barbka Šprunk bo nocoj v Knjižnici Mirana Jarca obiskovalcem povedala svojo izkušnjo izhoda iz depresije, tesnobe....

Barbrbka Špruk bo z obiskovalci delila svojo izkušnjo z depresijo, tesnobo, paniko in anksioznostjo. Za seboj ima pravi »pekel«, saj je bila več kot dvajsetkrat hospitalizirana v psihiatričnih bolnišnicah po Sloveniji. Po srednji šoli se je spopadla z depresijo, tesnobo, paničnimi napadi, poskusi samomora…Obravnavalo jo je kar več kot deset psihiatrov. A potem se je odločila temu narediti konec in uspelo ji je. Že deset let svetuje, ima telefonska svetovanja in predava.

Gostja bo v Novem mestu nocoj predstavila potek svojega zdravljenja z zdravili in svojo ugotovitev o tem, kaj lahko v resnici pomaga pri premagovanju duševnih stisk. Z njeno pomočjo uspeva prebroditi podobne težave vedno več ljudi in to jo zelo osrečuje.

O življenju in delu Barbke Štruk pod režisersko taktirko Maje Weiss, priznane režiserke belokranjskih korenin, nastaja tudi dokumentarni film, v pripravi je celo njena knjiga.

