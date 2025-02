posavje

Parkirali bodo lahko samo na eni strani ulice

27.2.2025 | 07:20 | M. L.

Kostanjevica na Krki - Kostanjeviški občinski svetniki so na sinočnji seji sprejeli letošnji program komunalnih dejavnosti, ki jih v občini Kostanjevica na Krki izvaja krško podjetje Kostak.

Seja je potekala brez zapletov.

Račun za opravljene komunalne dejavnosti bo po besedah direktorja Sektorja komunale v Kostaku Jožeta Leskovarja nekoliko višji od dosedanjega. Za tričlansko gospodinjstvo, ki ima 120-litrsko posodo za odpadke, in je priključeno na vodovod, na kanalizacijo in čistilno napravo ter ima tudi posode za biološke odpadke, se cena poveča za nekaj manj kot štiri odstotke. To pomeni, da bo račun višji za okrog 2,5 evra. Tistim, ki niso priključeni na čistilno napravo, in nimajo odvoza bioloških odpadkov, se račun na položnici poviša za okvirno 1,6 evra.

Podražitev je predvsem posledica višjih Kostakovih stroškov pri ravnanju z odpadki. Kar se tiče drugih dejavnosti, se pravi oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, pa cene ostajajo na ravni cen prejšnjih let, je povedal Leskovar.

Jože Leskovar (Drugi z leve) je predstavil Kostakovo komunalno dejavnost v občini Kostanjevica na Krki, Jože Slak (v sredini) je svetnike seznanil s spremembo odloka o kostanjeviški obrtni coni.

Občinski svet je sprejel spremenjeni Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona Kostanjevica na Krki. Kot je povedal direktor podjetja Struktura Jože Slak, s spremembo odloka omogočajo investitorjem, da bodo lahko zgradili objekt v obrtni coni tudi na drugem mestu, kot je bilo določeno do sedaj. Obrtne cone, gledano v celoti, s spremenjenim odlokom ne spreminjajo.

Svetniki so sprejeli občinsko celostno prometno strategijo, letošnja programa financiranja športa in kulture, imenovali Jureta Duha v svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Kostanjevica na Krki in določili letošnjo vrednost točke za obračun občinskih taks.

Župan Robert Zagorc je povedal, da občina spreminja režim parkiranja v Oražnovi ulici in Ulici talcev na kostanjeviškem otoku. Zdaj je na dovoljeno v obeh ulicah parkirati na obeh straneh ulice na pločniku, ki je hkrati tudi površina za pešce. Po novem bodo smeli parkirati samo na eni strani ulice, druga stran pa bo namenjena pešcem. Izjemoma bodo lahko parkirali na obeh straneh ob dogodkih z večjo udeležbo ljudi, npr. tudi med mašo. Parkiranje bodo po županovih besedah omejili zato, da bodo zavarovali pešce. »Tu so otroci, starejši, mamice z otroškimi vozički, invalidi in drugi. V občini želimo razvijati turizem, ko pridejo turisti, pa se dogaja, da so pločniki zaparkirani. Pešci zaradi vozil na pločniku hodijo po cesti,« je rekel župan.

Jakob Gašpir je predlagal, da bi omogočili svetnikom sodelovanje na sejah občinskega sveta na daljavo, s čimer bi se tudi zmanjšala možnost za nesklepčnost; predlog so svetniki načeloma podprli.

Jakob Gašpir je spomnil na možnost, da bi svetniki lahko sodelovali na sejah občinskega sveta tudi nadaljavo, .

Matjaž Krošl je spomnil, da so vodarji začeli urejati brežine Krke, in rekel, naj bo to urejanje čim manj boleče za prebivalce ob Krki. Po besedah Nataše Unetič Tomše so nekateri stanovalci zaradi urejanja brežine že izgubili brodišče, nekatera brodišča pa so ostala, ker so vodarji prekinili urejanje. Župan Robert Zagorc se zavzema, če sklepamo po njegovem odzivu na razpravo, za enotno izdelana brodišča. Doslej so bila po njegovih besedah v različnih izvedbah in s tem navzkriž s prizadevanji za čim lepšo podobo Kostanjevice kot turističnega kraja.

‹ nazaj