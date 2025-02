dolenjska

Na pustno soboto po literarni Jurčičevi poti

27.2.2025 | 14:15 | M. Ž.

Ivančna Gorica - Tudi letos bodo pohodniki lahko na prvo soboto v marcu tradicionalno obiskali Jurčičevo pot. Letošnji bo že 31-ti in bo prav na prvi marčevski dan. Start bo kot navadno med 7. in 10. uro v starem mestnem jedru Višnje Gore.

Tako je bilo lani na cilju v letnem gledališču na Jurčičevi domačiji na Muljavi. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ker je letošnji pohod na pustno soboto, je temu primerna tudi tema pohoda - Jurčič za en dan. Udeleženci pohoda vabljeni, da se našemijo v lik pisatelja Jurčiča ali katerega izmed Jurčičevih literarnih junakov. Najizvirnejše maske bodo na zaključku pohoda nagradili. Vabljeni torej, Jurčiči, Krjavlji, Juriji Kozjaki, Manice in Deseti bratje, pa tudi Lukeži Drnulje, modri Višnjanje in pregrešni kozli iz Kozlovske sodbe, so povabili na Občini Ivančna Gorica.

Na zaključni slovesnosti na Jurčičevi domačiji bo tudi pustno rajanje z glasbeno skupino Polkaholiki. Pohodnike bosta na pozdravila domači župan Dušan Strnad in predsednik Planinskega društva Polž Aleš Erjavec, slavnostni nagovor pa bo imel priljubljeni župnik Martin Golob. Gostom se bo pridružil tudi Lojze Grčman, novinar in avtor ene najbolj prodajanih knjig v samostojni Sloveniji Na spletni prižnici (Misli in spodbude Martina Goloba), so navedli.

Koristne informacije za pohodnike

Za pohodnike organizatorji pripravljajo več spremljevalnih dejavnosti. Obiskovalce bo na startu poleg višnjanskega polža pozdravila tudi kranjska čebela. Ta dan bo v Mestni hiši na ogled priložnostna razstava, na ploščadi pred Hišo kranjske čebele pa se bodo pohodniki lahko okrepčali z medenim zajtrkom.

Jurčičeva domačija bo tako kot vedno na široko odprla svoja vrata.

Tudi letos bodo ob poti pohodnikom za ogled na voljo različne kulturne znamenitosti - cerkev sv. Duha na Vrhu nad Polževem, Krška jama …, na široko pa bo svoja vrata odprla tudi Jurčičeva domačije, kjer bodo številne spremljajoče muzejske aktivnosti popestrile dogajanje ob zaključku Jurčičeve literarne poti. Pohodniki bodo lahko Jurčičevo pot podaljšali vse do Krške jame.

Pohodnikom je Jurčičeva pot na voljo v krajši in daljši različici. Krajša, dolga slabih 12 kilometrov, pohodnike pelje od Višnje Gore neposredno na Muljavo, daljša, 18-kilometrska, se v vasi Oslica odcepi in pelje pohodnike najprej na Krko in nato na cilj na Muljavi, krožna pa je dolga 23 km. Pohodniki se bodo iz Krke lahko vračali tudi z avtobusom.

S plačano startnino na stojnicah Planinskega društva Polž, ta znaša sedem evrov, bo za pohodnike organiziran avtobusni prevoz za povratek iz Muljave (Krke) v Višnjo Goro.

Zaključno dogajanje na Jurčičevi domačiji na Muljavi se bo s pestrim kulturnim programom začelo ob 10. uri, opoldne bo zbrane nagovoril župnik Martin Golob, pustno rajanje pa se bo začelo pol ure kasneje.

