Poznavalci na kupu

27.2.2025 | 17:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: osebni arhiv Jure Tomič

Na fotografiji so Jure Tomič, Jeannie Cho Lee in Gašper Čarman. (Foto: osebni arhiv Jure Tomič)

Chef Jure Tomič, alfa in omega Oštarije Debeluh iz Brežic, sommelier, svetovni prvak v pripravi testenin in inovativen mojster kulinarike, z nenavadnimi tehnikami in navdihujočim kulinaričnim presežkom v Posavje zvabi številne ljubitelje dobrih okusov. Tokrat je šel »malo po svetu« in v prestolnici Michelinovih zvezdic v Parizu srečal korejsko-ameriško vinsko kritičarko, avtorico, novinarko, svetovalko, vinsko pedagoginjo in mojstrico vina iz Hongkonga Jeannie Cho Lee.

Zase pravi, da je prva etnična Azijka, ki je pridobila to akreditacijo. Tri leta bo, odkar je postala doktorica filofozije iz trženja in blagovne znamke na Politehnični univerzi v Hongkongu. Od leta 2014 je tudi ustvarjalka in oblikovalka slovite kolekcije vinskih kozarcev Jeannie Cho Lee Signature Wine Glass.

Juretu Tomiču in Jeannie Cho Lee se je na fotografiji pridružil še znani slovenski sommelier Gašper Čarman, ki je tudi lastnik spletne vinoteke e-Vino. Tisti, ki so imeli priložnost biti v njegovi družbi pravijo, da je v Čarmanovih razlagah vin čutiti vso strast in željo, da bi znanje delil z drugimi.

