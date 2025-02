novice

O preprečevanju širjenja respiratornih okužb v ranljivih skupinah

26.2.2025 | 15:30 | M. Ž., Foto: Univerza v Novem mestu

Novo mesto - Na Univerzi v Novem mestu je danes potekal mednarodni simpozij z naslovom Preprečevanje širjenja respiratornih okužb v ranljivih skupinah, ki je bil organiziran v okviru projekta Erasmus+ KA2 ProY&O. Udeležilo se ga približno 90 strokovnjakov s področja zdravstva, sociale, izobraževanja in nevladnih organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z ranljivimi posamezniki in imajo ključno vlogo pri ozaveščanju ter izvajanju učinkovitih preventivnih ukrepov, so sporočili iz Univerze v Novem mestu.

Na Univerzi v Novem mestu so na mednarodnem simpoziju govorili o ključnih izzivih in priložnostih pri preprečevanju širjenja respiratornih okužb, zlasti med ranljivimi skupinami prebivalstva.

Domači in tuji strokovnjaki so predstavili ključne izzive in priložnosti pri preprečevanju širjenja respiratornih okužb, zlasti med ranljivimi skupinami prebivalstva. Prof. dr. Tomislav Meštrović iz hrvaške Univerze Sever je v uvodnem predavanju osvetlil epidemiologijo respiratornih okužb, medtem ko so predstavniki Univerze v Udinah iz Italije, Univerze v Barceloni iz Španije in drugih institucij razpravljali o učinkovitih izobraževalnih strategijah, teorijah vedenjskih sprememb ter metodah za vrednotenje učinkovitosti preventivnih ukrepov, so navedli v sporočilu za javnost.

V okviru dogodka je potekala tudi okrogla miza, na kateri so sodelovali predstavniki različnih organizacij, vključno z Rdečim križem, domom starejših občanov in nevladnimi organizacijami, ki delujejo na področju prostovoljstva in zdravstvene oskrbe. Razprava je osvetlila nujnost dodatnega usposabljanja oskrbovalcev in vzpostavitve učinkovitih modelov prenosa znanja med strokovnjaki in ranljivimi posamezniki, so povzeli v novomeški univerzi.

»Simpozij je prispeval k poglobljenemu razumevanju pomena preventivnih ukrepov in mednarodnega sodelovanja pri omejevanju širjenja okužb,« so še dodali.

‹ nazaj