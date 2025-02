šport

Ko je v roke vzel lopar, ga ni več spustil

26.2.2025 | 14:00 | Rok Nose

Nastopiti na največjih teniških turnirjih na svetu, o tem pogosto, ko obuje športne copate in z loparjem v roki stopi na igrišče, sanja Novomeščan Marko Retelj, eden najobetavnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji. Lani je v Mariboru in na Reki osvojil mladinska mednarodna turnirja serije ITF, decembra pa je zmagal tudi na državnem prvenstvu do 18 let.

Marko je eden najobetavnejših mladih teniških igralcev v Sloveniji. (Foto: R. N.)

»Letos upam na še boljšo sezono. Sicer pa si nekega dne želim tenis igrati na profesionalni ravni,« odločno pove Marko, član Teniškega kluba Krka Otočec. Zaveda se, da ga čaka še ogromno trdega dela, a po njegovem mnenju se z željo in vztrajnostjo lahko marsikaj doseže.

Pri štirih letih

Teniški lopar je prvič v roke vzel pri štirih letih, da si je lahko podajal žogico z dve leti in pol starejšim bratom Janijem, ki je prav tako treniral tenis na Otočcu. »Ko sem ga videl igrati, sem ga želel posnemati,« pravi Marko, ki se je v otroštvu navduševal tudi nad namiznim tenisom in nogometom. Toda bolj ga je vleklo v tenis. Starši so ga vpisali v teniški vrtec teniškega kluba Krka, v katerem je hitro pokazal svojo borbenost, vztrajnost, željo po zmagah pa tudi velik talent. Osvojil je več odprtih prvenstev v starostnih kategorijah do osem in do deset let, postal državni prvak do 12 in 14 let ter se tudi pozneje na tekmovanjih med posamezniki pa tudi v dvojicah redno uvrščal na najvišja mesta. Zaradi tega si je prislužil vpoklic v reprezentanco Slovenije.

Lani je zmagal tudi na mladinskem mednarodnem turnirju na Reki. (Foto: osebni arhiv M. R.)

Lani je z odličnimi rezultati na domačih in tujih turnirjih še bolj opozoril nase. Predvsem zmagi v Mariboru in na Reki, kjer se je meril celo z leto starejšimi vrstniki iz različnih držav po svetu, sta mu dali še dodatno samozavest in potrdilo, da je na pravi poti.

Uspešno usklajuje šolo in šport

Marko, ki je dijak drugega letnika tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto, tenis trenira šestkrat tedensko po dve uri dnevno pod vodstvom trenerja Toma Kočevarja - Dešmana, nekdanjega uspešnega teniškega igralca. Ob tem od trikrat do štirikrat tedensko pod budnim očesom Zorana Dražetića vadi še na telesni pripravljenosti.

»Treniram v Novem mestu, vozim pa se tudi v Ljubljano, kjer imam boljše pogoje, saj je več sparing partnerjev. Zaradi tega v šoli veliko manjkam pri pouku, vendar potem hitro sproti nadomestim učno snov. Velikokrat ni preprosto, ampak če si dobro organiziraš obveznosti, se da. Precej mi pomaga, da imam status športnika, pa tudi učitelji so zelo razumevajoči,« pripoveduje Marko. Starši so ponosni, da mu gre v šoli dobro in da uspešno usklajuje vse obveznosti. Želijo, da tako tudi ostane.

Veliko rezerv pri fizični moči

Najraje igra na trdi podlagi, ki mu bolj ustreza kot peščena, pravi. »Na trdi podlagi je igra hitrejša. V zadnjih letih sem precej dvignil raven svoje igre, še vedno pa je precej prostora za napredek. Veliko rezerv imam predvsem pri količini treninga in fizični moči, saj sem bolj suh fant, medtem ko so moji vrstniki že po samem videzu precej močnejši od mene. Nekateri izmed njih trenirajo celo pet ur dnevno in so že skoraj profesionalci,« poudarja Marko, ki se – tako kot številni drugi mladi teniški igralci – zgleduje po najboljših. Njegova vzornika sta Srb Novak Djoković in Italijan Jannik Sinner.

Najraje igra na trdi podlagi. (Foto: R. N.)

Tenis mu je zlezel pod kožo

Pot, ki si jo je izbral, je naporna, zahteva veliko odrekanja in prilagajanja. Zaradi treningov in tekem je zamudil marsikatero druženje ali rojstnodnevno zabavo s prijatelji, a po drugi strani je videl veliko mest v tujini in spoznal prijatelje z različnih koncev sveta. V tenisu izjemno uživa in si – kot pravi – brez njega ne zna več predstavljati življenja.

Ob strani mu stojita starša Matjaž in Metka, ki sta njegova največja navijača. »Nikoli nama ni težko, če ga je treba peljati na trening v Ljubljano ali na kak turnir v tujino. Včasih gremo skupaj celotna družina, vzamemo to kot izlet, čeprav ni veliko časa za obisk turističnih znamenitosti. Osredotočeni smo predvsem na tenis,« pove Metka. Stroške, ki jih ni malo, krijeta z Matjažem iz domačega proračuna. Vse to je poplačano, ko po treningu ali tekmi vidita nasmeh na sinovem obrazu.

Naslednje leto med člani

Marko bo letošnjo sezono še nastopal v mladinski konkurenci, v kateri je njegov cilj, da se prebije med 200 najboljših na svetu. Naslednje leto načrtuje, da bo začel igrati na članskih turnirjih serije Futures, na katerih se običajno merijo igralci, ki na svetovni lestvici še niso tako visoko uvrščeni. Če bo uspešen, mu bodo odprta vrata na turnirje višjega ranga.

Članek je bil objavljen v zadnji številki priloge Živa.

‹ nazaj