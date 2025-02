kronika

Menjaval žarnico, padel in zaradi poškodb umrl

26.2.2025 | 10:40 | M. Ž.

Policisti so bili včeraj nekaj po 15.30 obveščeni o nesreči v Komarni vasi. Črnomaljski policisti so zbrali obvestila in po prvih ugotovitvah je 77-letni moški pred počitniško hišo menjaval žarnico. Ko se je povzpel na lestev, je najverjetneje zdrsnil in padel z višine okoli dveh metrov in pol. Moški je kljub nudenju prve pomoči zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Prijeli vlomilca, starega znanca policije

Policisti so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni, da so v Dolenjskih Toplicah neznanci najverjetneje vlomili v stanovanjsko hišo in pobegnili z osebnim avtomobilom Škoda octavia. OKC je o tem nemudoma seznanili policiste na širšem območju in okoli 14. ure so v naselju v okolici Novega mesta izsledili avtomobil, ki je ustrezal opisu. Na podlagi ugotovitev in zbranih obvestil so odvzeli prostost 46-letnemu osumljencu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj. Zasegli so mu tudi več predmetov, za katere sumijo, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov. Okoliščine še preiskujejo in bodo zoper 46-letnika na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V križišču odvzel prednost kolesarju

Policiste so sinoči iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki naj bi se poškodoval v prometni nesreči. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila v popoldanskih urah v Črnomlju, kjer je 20-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 62-letnemu kolesarju. Ta je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Zoper povzročitelja nesreče bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov uvedli prekrškovni postopek.

Nedovoljeni prehodi državne meje

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Jesenice, Mostec, Obrežje, Nova vas pri Mokricah, Kapele) izsledili in prijeli 13 državljanov Afganistana, devet državljanov Mongolije, sedem državljanov Maroka, pet državljanov Bangladeša, štiri državljane Turčije, tri državljane Sirije, tri državljane Nepala, tri državljane Egipta, državljana Malija in državljana Tunizije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, še potekajo.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 62 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 200 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 15-ih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj goljufije, poškodovanja tuje stvari, vloma in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb in nedovoljenih prehodov državne meje.

