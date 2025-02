bela krajina

Prenovili mrliško vežico

26.2.2025 | 12:00 | M. Ž, foto: Jani Pavlin

Petrova vas - V Petrovi vasi so včeraj odprli prenovljeno mrliško vežico, ki bo krajanom omogočala dostojno in mirno slovo od najbližjih v urejenem in spoštljivem prostoru.

Črnomaljski podžupan Jaka Birkelbach in predsednik KS Petrova vas Anton Plut sta prerezala trak. (Foto: Jani Pavlin)

Kot so zapisali na spletni strani občine, je zbrane najprej pozdravil predsednik krajevne skupnosti Petrova vas Anton Plut, ki je izrazil zadovoljstvo nad novo pridobitvijo v krajevni skupnosti in se zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali k uspešnem zaključku projektu.

Podžupan Občine Črnomelj Jaka Birkelbach pa je med drugim dejal, da projekt gradnje mrliške vežice ni bil le investicija v infrastrukturo, ampak predvsem v dostojanstvo in spoštovanje do naših prednikov ter vseh, ki bodo tu v prihodnje našli svoj zadnji počitek, so navedli na občini.

Kulturni program v organizaciji JSKD je povezoval Tadej Fink, za glasbo pa sta poskrbela Anton Grahek in Klara Stariha iz Glasbene šole Črnomelj, so še dodali.

