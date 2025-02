šport

Ribničani so se veselili osme zmage

26.2.2025 | 08:30 | M. Ž., STA

Ribnica - V Ribnici sta sinoči Riko Ribnica in Jeruzalem Ormož odigrala še zadnja tekma 20. kroga Lige NLB. Domača zasedba je nadzorovala dogajanje praktično od začetka do konca ter se veselila osme zmage in je na šestem mestu lestvice. Rezultat je bil 33:29 (20:16).

Slika je simbolična (Foto: arhiv DL)

V Ribnici sta se srečale ekipi, ki sta na zadnjih petih tekmah imeli povsem različno uspešnost. Ribnica je dobila štiri od zadnjih petih obračunov, Ormožani pa so v tem obdobju vpisali štiri poraze. V tem slogu je potekala tudi tekma.

Ribničani so imeli pobudo vse od začetka, gosti so vodili le pri 2:1, potem pa so domači hitro prišli do prednosti treh zadetkov, to prednost pa so podvojili že v 19. minuti. Na glavni odmor so domači nesli štiri gole prednosti.

V prvi polovici drugega polčasa so Ribničani tekmece držali na podobni razdalji, povedli spet tudi za šest golov, ko pa je Uroš Knavs v 48. minuti zadel za 29:22, je bila tekma praktično odločena.

Pri domačih je z devetimi zadetki prednjačil Uroš Knavs, pri gostih pa z osmimi Lucian Bura.

Ribničani bodo v 21. krogu nedeljo gostili Gorenje.

* Športni center Ribnica, gledalcev 180, sodnika: Marinkovič, Vidali.

* Riko Ribnica: Braunović, Jelenovič, Dobaj, Žabić 4 (1), Pogorelec, Planinšek 4, Mihelič, Klun 3, Žagar 3, Stefanović, Begić Zbačnik 1, Skol 5, Begić 3, Cimerman, Kasumović 1, Knavs 9 (3).

* Jeruzalem Ormož: Ranfl, Balent, Mlač Černe 2, Munda 1, Bogadi 3, Sok 2 (1), Vincek, Bura 8, Šulek 1, Hebar 1, Lukman 1, Ude Tkalčec, Korže Lesjak 4, Pungartnik 1, Trojko 1, Jerenec 4.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 5 (4), Jeruzalem Ormož 1 (1).

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Jeruzalem Ormož 10 minut.

* Rdeča kartona: Stefanović (60.), Bogadi (60.).

‹ nazaj