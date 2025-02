družabno

Gino Marino na Splitskem festivalu

26.2.2025 | 07:30 | Tekst: Renata Mikec

Foto: Jani Pavlin

Gašper Mihelič iz zasedbe 2B bo kot Gino Marino nastopil na Splitskem festivalu. (Foto: Jani Pavlin)

Belokranjski glasbenik Gašper Mihelič bo z umetniškim imenom Gino Marino nastopil na letošnjem Splitskem festivalu. Informacije se je zelo razveselil, saj avtorsko glasbo za 2B, kjer deluje s svojim bratom Primožem, uspešno ustvarja že zadnjih 15 let. Vendar so bile, kot sam pravi, njegov prvi stik z glasbo, prav dalmatinske pesmi slovitega Oliverja Dragojevića. Njegove uspešnice kot so Vela Luka, Galeb i ja, Što biješe ljubav in mnoge druge je Gašper prepeval z Viniškimi tamburaši, nastopal doma in po drugih državah nekdanje Jugoslavije in vedno najbolj užival prav ob dalmatinskem melosu.

Ker si je vselej želel, da bi tudi sam ustvaril nekaj lepega in povsem avtorskega s prihodom Dalmacije, se je pred časom odločil, da željo uresniči. Pod umetniškim imenom Gino Marino ter v sodelovanju z bratom Primožem in s Filipom Tkalčićem v vlogi producentov, je naredil skladbo Anđeli postoje, jo poslal na izbor za Splitski festival in z uvrstitvijo doživel prvo zmago.

Pesem je bila namreč izmed 172 uvrščena na ta veliki festival, ki bo od 1. do 6. julija. Glavni večer že 65. Splitskega festivala bo nedelja, ko bodo nastopajoči, med njimi tudi Gino Marino, nastopili ob spremljavi revijskega orkestra in s prenosom v živo na HRT.

