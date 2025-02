posavje

V domačem okolju tudi v pozni starosti

25.2.2025 | 17:55 | D. Stanković

Krmelj - Dom upokojencev in oskrbovancev (DUO) Impoljca in sevniška občina bosta, če bo šlo vse po načrtih, prihodnje leto bogatejša za novo bivalno enoto v Krmelju. Temeljni kamen zanjo so položili danes, podjetje GPI Tehnika naj bi z gradnjo začelo v teh dneh, končalo pa do sredine prihodnjega leta.

Temeljni kamen za bivalno enoto so simbolično odkrili sevniški župan Srečko Ocvirk, direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj in minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. (Foto: Občina Sevnica)

Bivalna enota, ki bo delovala kot dislocirana enota Doma upokojencev Sevnica, bo namenjena starejšim od 65 let, v njej pa bo na voljo šestnajst mest v šestih enoposteljnih in petih dvoposteljnih sobah. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 3,4 milijona evrov, od tega bo ministrstvo za solidarno prihodnost zagotovilo skoraj dva milijona evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost, preostali del pa bo zagotovil DUO Impoljca iz lastnih sredstev.

Kot je povedala direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj, bo bivalna enota nudila 24-urno domsko varstvo in visok nivo zasebnosti. »Hkrati bo blizu ljudem v smislu, da bodo lahko ostali v svojem domačem kraju, ko bodo odvisni od pomoči drugega. Storitve bomo pripeljali k ljudem. Enota bo tudi prostor za skupnostne programe, kot so medgeneracijska druženja, prostovoljstvo, pomoč na domu, delovanje društev,« je dejala.

Bivalna enota Krmelj bo lahko sprejela šestnajst stanovalcev.

V enoti je predvidenih dvanajst zaposlitev za izvajanje storitev na področju osnovne oskrbe, socialne oskrbe in zdravstvene nege, vendar po besedah Cizljeve kader še ni zagotovljen. V enoti bodo na voljo tudi prostori za izvajalce pomoči na domu, za uvodne pogovore in za načrtovanje ter spremljanje dejavnosti.

Enonadstropna in energetsko varčna zgradba bo stala na lokaciji nekdanje »rumene hiše«, kot so ji rekli domačini. Občina je po odobritvi razpisnih sredstev zemljišče brezplačno prenesla na državo in financirala rušitev starega objekta. Financirala je tudi pripravo projektne dokumentacije, v proračunu za letos pa zagotovila sredstva za ureditev prometne infrastrukture v okolici novega objekta.

Zgradba bo enonadstropna in energetsko varčna, z nekaj več kot 700 kvadratnih metrov neto uporabne površine. Nekaj več kot polovico energije naj bi dobili iz obnovljivih virov, predvidena je kotlovnica na biomaso, na strehi pa naj bi namestili sočno elektrarno. Pred stavbo bo na voljo sedemnajst parkirnih mest, načrtujejo pa tudi spremembo režima na javni poti do bivalne enote v območje umirjenega prometa.

Kdaj nov dom v Sevnici?

DUO Impoljca na vseh treh lokacijah, torej v domu Impoljca, v Sevnici in Brežicah, skupaj zagotavlja več kot 560 mest in zaposluje okoli 340 ljudi. Kot pojasnjuje Cizljeva, v dom dnevno prihajajo vloge za sprejem v njihov dom. »Potrebe za sprejem so večje od tega, kar lahko mi nudimo. Vsekakor bomo tudi v prihodnje usmerjeni v razvoj,« dodaja Cizljeva. Ena od njihovih želja je pridobitev sredstev za izgradnjo novega Doma upokojencev v Sevnici, saj je obstoječi dom, ki je lani praznoval 45 let obstoja, dotrajan in ne zadostuje več sedanjim potrebam stanovalcev.

Direktorica DUO Impoljca Darja Cizelj.

Po besedah Cizljeve v zvezi s tem projektom že potekajo pogovori na ministrstvu za solidarno prihodnost. Lokacija novega doma je sicer že določena, stal naj bi na Hrastih, kdaj bo zgrajen, pa je odvisno predvsem od (so)financiranja, saj občina, še manj pa DUO Impoljca, tako velike investicije ne bosta zmogla brez državnih ali evropskih sredstev.

