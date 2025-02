dolenjska

Kmetijska zadruga Trebnje-Krka v Novem mestu odpira še eno trgovino

25.2.2025 | 13:50 | R. N.

Trebnje - Kmetijska zadruga Trebnje-Krka je lani znova poslovala uspešno in dosegla pričakovane rezultate. »Nadaljeval se je trend rasti naše zadruge, ustvarili smo več kot 95 milijonov evrov prihodkov, kar je za 5 odstotkov več kot leto prej. Prihodki so enakomerno razporejeni po različnih področjih, kar zagotavlja stabilnost poslovanja,« je danes dopoldan na novinarski konferenci poslovne rezultate predstavil direktor zadruge Stanko Tomšič.

KZ Trebnje-Krka je danes predstavila poslovanje v lanskem letu. (Foto: R. N.)

Približno 51 odstotkov prihodkov so lani ustvarili s prodajo trgovskega blaga, dobrih 45 odstotkov z odkupom in prodajo kmetijskih proizvodov, preostanek pa z drugimi dejavnostmi.

Po besedah direktorja je KZ Trebnje-Krka je za njihovo zadrugo pomembno področje odkupa kmetijskih izdelkov, kjer glavnino predstavljajo odkup mleka in goveje živine, v vse večji meri pa tudi odkup žit in zelenjave oziroma sadja. Lani so odkupili okoli 47,5 milijonov litrov mleka in skoraj 11.000 glav goveje živine, v nadaljnjo rejo pa so oddali več kot 4.000 telet. Na vprašanje, kam prodajo živino, ki jo odkupujejo od kmetov, je Tomšič odgovoril, da na različne trge. »Največ je prodamo slovenskim klavnicam, najbolj kvalitetno živino pa izvozimo. Zaradi tega poslušamo očitke, a resnica je takšna, da tuje klavnice za kakovostno govejo živino plačujejo več. Če ne bi mi omogočili kmetom, da prodajajo v tuje klavnice, bi jim to omogočil kdo drug. Na vseh področjih našega dela je konkurenca in naše poslanstvo je, da kmetu zagotovimo čim boljše pogoje za prodajo,« je še dodal.

Direktor KZ Trebnje-Krka Stanko Tomšič.

Lani milijon evrov za investicije

Lani so za investicije namenili milijon evrov, med drugim so prenovili dve trgovini v Novem mestu in kupili novo vozilo za prevoz živine. Milijon evrov pa so namenili tudi povečanju zalog predvsem na področju kooperacije. »Po začrtanih ciljih bomo delovali tudi v letošnjem letu, še naprej bomo vlagali v vzpostavitev pogojev za nadaljnjo rast oz. obnovo naše trgovske mreže. V novomeškem Bršljinu bomo 10. aprila odprli še tretjo samopostrežno poslovalnico, ker ocenjujemo, da ima Novo mesto velik potencial za naš prodajni program,« je povedal Tomšič in dodal, da bodo v njihovih trgovinah tudi povečali obseg prodaje bele tehnike, na novo pa ob tem uvajajo možnost obročnega plačila.

Ob koncu lanskega leta so dobili tudi gradbeni dovoljenji za trgovski center v Črnomlju in nov Agroservis v Žabji vasi v Novem mestu. Nadejajo se, da bo gradnja v Črnomlju stekla letos, potem pride na vrsto še Agroservis.

Uvajajo poljedelsko kooperacijo

Kmetijska zadruga Trebnje-Krka letos načrtuje več kot 100 milijonov evrov prihodkov in pozitivno poslovanje, pri tem bodo še naprej uvajali številne ukrepe za povečanje konkurenčnosti in posledično dvig obsega prodaje.

Po besedah Tomšiča letos najverjetneje kot prvi v Sloveniji uvajajo poljedelsko kooperacijo. »To pomeni, da bo lahko kooperant pri nas nabavil kmetijski repromaterial za pridelavo kmetijskih pridelkov, plačilo pa se bo izvedlo po spravilu samih kmetijskih pridelkov,« je pojasnil.

Eno kmetijo zaprli danes

Predsednik upravnega odbora KZ Trebnje-Krka Anton Strah je zadovoljen, da ima zadruga, ki zaposluje okoli 240 ljudi, že več kot 1000 članov in da njihovo število raste. »Člani ne prihajajo samo z območja jugovzhodne Slovenije, pač pa tudi od drugod. To je dobra spodbuda in dokaz, da zaupajo delovanju naše zadruge,« je dejal Strah, ki je zadovoljen tudi, da je KZ Trebnje-Krka reden plačnik in da povečuje obseg poslovanja ter se prilagaja trendom na trgu. »Konkurenca na trgu je namreč neizprosna, zato je treba delati tako, da si konkurenčen,« je dejal.

Anton Strah

Skupaj s Tomšičem sta sicer opozorila, da razmere v slovenskem kmetijstvu niso rožnate, saj na območju KZ Trebnje-Krka letno preneha delovati vsaj pet kmetij. »Eno zapirajo ravno danes, in sicer v šentrupertski občini,« je dejal Strah. Zato upajo, da jim bo tudi z njihovim, v pomoč kmetu usmerjenim delom, uspelo ta trend vsaj upočasniti, če ga že glede na trende v svetu ne bodo mogli čisto ustaviti, je dodal Tomšič.

Gregorjev sejem: Spoštujmo domače

Na današnji novinarski konferenci so predstavili tudi tradicionalni, že 29. Gregorjev sejem, ki bo pod sloganom Spoštujmo domače potekal od 7. do 9. marca na hipodromu v Šentjerneju. Na njem bodo obiskovalci lahko našli kmetijske stroje in pripomočke, avtomobile, izdelke za dom in vrt, tekstil, bižuterijo, pa tudi lokalno pridelano sadje in zelenjavo, domače mesnine, pekovske in mlevske izdelke, domača olja, medene in mlečne izdelke ter izdelke, ki jih ustvarjajo rokodelci.

»Naš cilj je povezovati lokalno okolje, približati kmetovanje in kmetijske izdelke vsem, predvsem pa mladim, ker zaznavamo, da ti ne kažejo zanimanja za kmetovanje,« je povedal vodja sejma Anton Prus. Ob tem je dodal, da se vsi premalo zavedamo pomena domače, lokalno pridelane hrane s krajšimi transportnimi potmi.

Anton Prus

Ker je pravi čas za sajenje, bodo obiskovalci na sejmu lahko kupili sadike, trsne cepljenke, semena, malo in veliko kmetijsko mehanizacijo po sejemskih cenah.

Pomembne del največjega spomladanskega kmetijskega sejma v jugovzhodni Sloveniji je tudi druženje. Ob petkovem odprtju bo nastopil duet Z andahtjo, popoldne bodo lokalno obarvan glasbeno-pevsko-plesni Šentjernejski šopek podarila domača društva in otroci, v soboto bodo obiskovalce zabavali Čuki, z nasveti bo zbrane nagovorila ena in edina mama Manka, ob njej pa se bodo na odru zvrstili številni ljubiteljski pevski zbori in folklorne skupine. V nedeljo bo druženje s harmoniko nadgradil ples z ansamblom Pogum, je program sejma predstavil Borut Sever.

Borut Sever

V petek, 7. marca, bo do 11. ure prost vstop za vse obiskovalce, v času sejma pa bodo imeli otroci do 15. leta vseskozi prot vstop.

Kupci vstopnic bodo lahko sodelovali v nagradnem žrebanju z bogatimi nagradami. Glavna bo akumulatorski set orodja Villager ZEN. Žrebanje kuponov bo zadnji dan sejma, v nedeljo ob 17. uri.

