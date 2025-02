dolenjska

FOTO: Vlomili v prodajalno na Dvoru

25.2.2025 | 08:50 | D. S.

Dvor - Ponoči je nekdo na Dvoru skozi vrata vlomil v prostore tamkajšnje prodajalne v središču kraja. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so policisti in kriminalisti opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilca. Po prvih neuradnih podatkih naj bi vlomilce zanimali predvsem cigareti.

Ponoči je nekdo vlomil v Mercatortjevo prodajalno na Dvoru. (Foto: R. N.)

‹ nazaj