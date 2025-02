dolenjska

Občina Trebnje bo na strehe petih javnih objektov postavila sončne elektrarne

24.2.2025 | 18:55 | R. N.

Trebnje - Občina Trebnje, združena v konzorcij z občinami Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Kamnik, Krško, Jesenice, Žiri, Solčava, Litija, Semič in z javnim zavodom RTV Slovenija, je bila uspešna na javnem razpisu za postavitev sončnih elektrarn, ki jih bodo namestili na strehe Osnovne šole Trebnje, podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, Vrtca Mavrica Trebnje in enote v Šentlovrencu ter Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Slika je ilustrativna (Foto: R. N., arhiv DL)

S tem bodo povečali proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in tako prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa občin in javnih zavodov. Za naložbo, ki je ocenjena na 705.000 evrov, so pridobili 433.000 evrov. Sončne elektrarne bodo predvidoma proizvedle nekaj več kot 800 MWh električne energije, kar je 93 odstotkov lastne letne porabe, računi za elektriko za teh pet objektov pa se bodo z nekaj manj kot 208.000 evrov zmanjšali na približno 111.000 evrov.

