novice

Štipendije za najuspešnejše diplomante prava

24.2.2025 | F. P.

Odvetnik Miro Senica je leta 2005 ustanovil fundacijo Parus, s katero spoštujejo znanje in izkazujejo družbeno odgovornost.

Fundacija Parus najuspešnejšim diplomantkam in diplomantom Pravne fakultete v Ljubljani, ki je tudi alma mater odvetnika Mira Senice, nudi štipendije za sofinanciranje podiplomskega študija gospodarskega prava in prava pravno-ekonomskih znanosti v tujini ter sofinanciranje doktorskega študija na pravni fakulteti v Ljubljani.

Po znanje na prestižne univerze

S tem izbranim štipendistom omogočajo, da s pomočjo uglednih profesorjev in z dostopom do najboljših in najobsežnejših knjižnic pridobivajo znanje in izkušnje na univerzah po svetu. Med te prestižne ustanove spadajo Harvard, Yale, Cambridge in druge.

Tam si študenti nabirajo izkušnje in znanja ne le za opravljanje pravne prakse, ampak tudi za prihodnje vodenje gospodarstva, javnega sektorja in izobraževalnih procesov.

Fundacijo Parus na podlagi pogodbe prek nadzornega sveta skupaj upravljajo predstavniki pravne fakultete in predstavniki ustanovitelja. Na vsakoletnem izboru kandidatov, ki se prijavijo na podlagi javnega razpisa, tričlanska komisija profesorjev pravne fakultete izbere najustreznejše kandidate.

Ob podelitvi štipendije se morajo štipendisti zavezati, da se bodo po koncu študija vrnili na delo v Slovenijo za obdobje treh let, pri čemer se lahko zaposlijo brez vsakih omejitev. Na ta način fundacija Parus nesebično izkazuje družbeno odgovornost, saj izkušnje iz tujine koristijo celotni slovenski družbi.

V fundaciji Parus cenijo študijsko odličnost, vrhunsko znanje in osebno motivacijo, krepijo mednarodne vezi kot najučinkovitejšo pot do svetovne uspešnosti ter si prizadevajo za družbo vključevanja in vzajemnega spoštovanja.

Alumni klub fundacije

Fundacija Parus pa v prostorih pravne fakultete vsako leto organizira tradicionalno srečanje Alumni kluba Fundacije Parus, ki povezuje nekdanje in sedanje štipendiste, kakor tudi profesorje pravne fakultete ter številne pravnike in gospodarstvenike. Letošnje srečanje Alumni kluba je bilo posebno, saj so obeležili 20. obletnico delovanja Fundacije Parus, ki je v tem času štipendistom podelila približno milijon evrov sredstev za študij v tujini. Letos je srečanje počastil tudi župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković.

‹ nazaj